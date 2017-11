Adrian Lüchinger ist neuer katholischer Dekan

Nach seiner Wahl in Wädenswil zum Dekan werden verschiedene neue Aufgaben auf Adrian Lüchinger zukommen. Der Pfarrer von St. Josef Horgen nennt die wichtigsten Punkte aus dem Pflichtenheft seines nun erweiterten Arbeitsbereiches, wobei er auf ein langes Grundlagenpapier verweist: Es geht bei der neuen Aufgabe «um Unterstützung zur Förderung und Koordination der gemeinsamen pastoralen Tätigkeit innerhalb des Dekanats». Dazu gehören die Seelsorge und das Coaching der Mitarbeitenden und die Intervention bei Personalkonflikten.

Der Dekan ist weiter die Verbindungsperson zum Generalvikar Josef Annen in Zürich. Er übt zudem verschiedenste Kontrollfunktionen aus, hat administrative Aufgaben, organisiert Weiterbildungskurse und vertritt das Dekanat in verschiedensten Gremien sowie in der Öffentlichkeit. Er ist nach Möglichkeit auch bei Amtseinsetzungen und Verabschiedungen von Pfarrern oder Gemeindeleitern im Dekanat präsent. Nicht zuletzt ist er gefragt bei der Mitarbeit bei Veränderungen von Strukturen, Pfarreien, Missionen und Seelsorgeräumen und bei der Umsetzung des Pastoralkonzepts in seinem Sprengel. Allein wären diese vielfältigen Aufgaben kaum zu bewältigen, deshalb wird der Dekan von weiteren Seelsorgern aus dem Dekanat Albis, die mit ihm den Dekanatsvorstand bilden, tatkräftig unterstützt.

Richterswil bis Geroldswil

Pfarrer Adrian Lüchinger sieht in der neuen Aufgabe mit den Mitgliedern des Dekanats und dem Generalvikar gleichermassen eine Herausforderung wie eine Bereicherung. Das Dekanat Albis ist gross und reicht von Richterswil bis nach Geroldswil im Limmattal. Es umfasst 20 Pfarreien mit annähernd 80 000 Katholikinnen und Katholiken. Lüchinger sagt: «Die Pfarreien sind unterschiedlich und dementsprechend vielfältig sind die Situationen, die ich als Dekan antreffen werde». Er werde versuchen, den Herausforderungen gerecht zu werden. Lüchinger schätzt, dass er die neuen Aufgaben in einem Pensum von zirka zwanzig Prozent leisten könne.

Die Wahl innerhalb der Amtszeit wurde nötig, da Peter Camenzind, Pfarrer in St. Marien Wädenswil, seine Demission einreichte. Camenzind wird ab Mai 2018 als Pfarradministrator nach Schwyz wechseln. Lüchingers Wahl gilt für die Dauer der noch laufenden Amtszeit bis 2018. Anschliessend erfolgt die ordentliche Dekanenwahl.

Unterstützung anbieten

Adrian Lüchinger sagt nach seiner Wahl: «Als Dekan ist für mich besonders wichtig, meine Kolleginnen und Kollegen in den Pfarrämtern bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen, sowie die Zusammengehörigkeit und die Vernetzung im Dekanat zu fördern».

Der frisch gewählte Dekan ist seit dem Sommer 2014 Pfarrer in Horgen. Vorher war er Pfarrer des Seelsorgeraumes St. Anton-Maria Krönung in der Stadt Zürich. Lüchinger studierte Theologie in Chur, Maynooth (Irl), Fribourg und Rom. Er doktorierte an der Universität Fribourg mit einer vergleichenden Studie über J.H. Newman und H.E. Manning, zweier bedeutenden Theologen im Viktorianischen England. (Zürichsee-Zeitung)