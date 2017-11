Veränderungen im Forstrevier stossen auf Widerstand

Entwicklungen im Wald brauchen ihre Zeit. Offenbar auch wenn es um die rechtliche Veränderung eines Forstbetriebs geht: Seit 2014 wird die Neustrukturierung der Landforst GmbH, die im Oberriedner Wald stationiert ist, vorbereitet. Eine Arbeitsgruppe hat dazu ganze 22 Sitzungen abgehalten. Hinter dem Projekt, über das nie kommuniziert wurde, stehen die drei Gemeinden des Forstreviers Thalwil-Oberrieden-Langnau sowie die Landforstkorporation (LFK) und die Holzkorporation Bannegg. Die Waldflächen der beiden Korporationen machen zusammen den Grossteil des Forstreviers aus (siehe Grafik rechts).

Klare Regelung fehlt

Alle fünf Parteien beauftragen den Forstbetrieb Landforst GmbH mit der Waldbewirtschaftung. Also zum Beispiel mit Arbeiten wie dem Holzschlag oder dem Unterhalt der Waldwege. Da setzt das Projekt an. «Heute ist die Verrechnung all dieser Arbeiten viel zu kompliziert», sagt Langnaus Gemeindepräsident Peter Herzog (CVP) auf Anfrage. Und sein Amtskollege aus Oberrieden, Martin Arnold (SVP), fügt an: «Wir zahlen beispielsweise für den Unterhalt der Wege und Feuerstellen Abgeltungsbeträge. Aber die Leistungen sind bis jetzt nicht formal geregelt.» Es brauche deshalb klare Verbindlichkeiten.

Ermöglichen soll dies nun eben die neue Struktur der Landforst GmbH. Sie sieht vor, dass die drei Gemeinden zusammen mit 51 Prozent die Mehrheitsbeteiligung am Forstbetrieb haben. Der restliche Anteil soll den beiden Korporationen gehören, die fast gänzlich aus Privatpersonen bestehen. In Kraft treten sollte die veränderte Gesellschaft, die neu Forstbetrieb Zimmerberg heissen wird, im Juli 2018.

Mehr Einfluss der Gemeinden

Heute gehört der Betrieb, der von den beiden Revierförstern Roger Bolliger und Eugen Carisch geleitet wird, nur der Landforstkorporation (60 Prozent) und der Gemeinde Thalwil (40 Prozent). Nach der Neustrukturierung werden die Gemeinden also auf die Waldbewirtschaftung im gesamten Forstrevier an Einfluss gewinnen.

Genau dies stösst einzelnen Mitgliedern der beiden Korporationen sauer auf. Zu ihnen zählt Kaspar Wälti von der LFK. «Die Gemeinden haben dank der neuen Verhältnisse alleine das Sagen, obwohl ihnen nur etwa ein Drittel der gesamten Waldfläche gehört», sagt der Richterswiler. Die Landforstkorporation könne deshalb nicht mehr selber über ihr wertvolles Erholungsgebiet bestimmen. «Dafür sollte die Korporation von den Gemeinden wenigstens angemessen entschädigt werden.» Doch vom vorgesehenen Bewirtschaftungszins von 60 Franken pro Hektar bleibe unter dem Strich nichts übrig. «Das Ganze kommt für mich einer Enteignung gleich.» Gottfried Gachnang-Joss, der Präsident der Landforstkorporation, teilt Wältis Kritik nicht. Er sagt: «Wichtig ist eine gute Zusammenarbeit und Vertrauen zwischen den Korporationen und den Gemeinden. In den Verträgen werden die Waldbewirtschaftung und die Erbringung der Erholungsleistung genau geregelt sein.» Und zum Zins ruft Gachnang in Erinnerung: «Bis heute werden die meisten Waldeigentümer für die Erholungsleistung überhaupt nicht entschädigt.»

Widerstand verzögert Projekt

An den Versammlungen der LFK und der Holzkorporation Bannegg wurde über die Neustrukturierung bereits abgestimmt. Mit grosser Mehrheit wurde sie gutgeheissen. Doch Kaspar Wälti hält an seiner Überzeugung fest. Zusammen mit einem weiteren LFK-Mitglied, das anonym bleiben möchte, sagt er dem Projekt den Kampf an. «Wir werden beim Bezirksrat Horgen eine Klage einreichen.» Sie beanstanden, dass mit der neuen GmbH die Statuten der Landforstkorporation nicht mehr erfüllt sind. Den Rechtsweg einschlagen werden zudem auch zwei Personen der Holzkorporation Bannegg, die für die ZSZ nicht erreichbar waren.

Damit ist klar, dass der Widerstand die geplante Umstrukturierung per Juli 2018 höchstwahrscheinlich verunmöglicht. Dies zum Ärger der Gemeinden. «Dass einzelne Mitglieder den demokratisch gefällten Entscheid der Korporationen nicht akzeptieren, ist für uns völlig unverständlich», sagt Thalwils Gemeindepräsident Märk Fankhauser (FDP). Erst wenn die juristische Auseinandersetzung beigelegt ist, wird das Projekt weiter vorangetrieben. In den drei Gemeinden werden die Stimmbürger an den Gemeindeversammlungen das letzte Wort haben. Wann, ist noch völlig offen. (Zürichsee-Zeitung)