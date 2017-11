Tödlicher Bahnunfall in Winterthur: Mann gerät unter Zug

Wie die Kantonspolizei am Sonntag in einer Mitteilung informiert, hat sich am Bahnhof Winterthur am Samstagabend ein tödlicher Unfall ereignet. Um ca. 21 Uhr ist ein Mann vom Perron her auf die Gleise gefallen und von einem Zug überrollt worden. Nach jetzigen Erkenntnissen klopfte oder schlug der Mann an den noch fahrenden Zug, geriet aus dem Gleichgewicht und stürzte zwischen Perronkante und Zug. So habe er sich die tödlichen Verletzungen zugezogen. Es handelt sich laut Polizei um einen 54-jährigen Schweizer aus einem anderen Kanton. Der genaue Unfallhergang wird nun untersucht. (zsz.ch)