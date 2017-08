Thalwil verspielt Chance(n) zum Sieg

Die beiden Trainer attestierten ihren Mannschaften nach dem Schlusspfiff eine engagierte Leistung und ein gutes, spannendes Spiel in Anbetracht der Bruthitze am Samstagnachmittag. Trotz den hohen Temperaturen liess Schiedsrichter Brunner eine sonst übliche Trinkpause in der ersten Halbzeit aus. Thalwils Mirco Coduti hätte bis zur Pause zum Spieler des Tages werden können, denn er war praktisch an jeder gefährlichen Aktion der Einheimischen beteiligt. Ein erstes Mal konnte der Mittelstürmer nach neun Minuten nicht profitieren, als Kosova-Goalie Christian Leite daneben griff. In der 13. Minute kamen die Gäste glücklich davon, denn Coduti erkämpfte sich den Ball gegen einen Verteidiger, sah seinen satten Schuss aber von der Latte zurückprallen. Zwei Minuten später wäre wiederum mehr drin gelegen, aber der wirblige Angreifer schoss etwas zu eigensinnig über das Gehäuse statt abzugeben.

Nur eine Chance genutzt

Nach einer guten Viertelstunde hatten sich die Gäste gefunden und Arben Buqaj prüfte Mario Pastore im Thalwiler Tor ein erstes Mal. Ein weiterer Versuch von Almir Murati war bedeutend harmloser. Das Spiel lief einige Minuten an den Gastgebern vorbei, allerdings ohne dass Kosova wirklich gefährlich wurde. Die nächste nennenswerte Chance gehörte wieder dem Heimteam. In der 32. Minute setzte sich Coduti im Strafraum durch, verpasste es aber auf den mitgelaufenen und völlig freistehenden Daniel Babic zurückzulegen. Letzterer kam zwei Minuten darauf aus rund zehn Metern zum Abschluss, aber Leite parierte glänzend. Ansonsten scheiterten die Angriffe auf beiden Seiten an der Genauigkeit bei den letzten Zuspielen. Torlos verabschiedeten sich die beiden Teams in die Pause.

Kosova-Trainer Jürgen Seeberger war mit dem Gezeigten seiner Equipe offenbar nicht zufrieden. Zu Beginn der zweiten Halbzeit liess er gleich fünf Ersatzspieler einlaufen, verzichtete aber vorläufig noch auf Wechsel. Thalwil war wieder am Drücker. Zuerst verfing sich Enacki Kilafu nach einem guten Vorstoss in der Gästeabwehr. Aber als Ali Aliji in der eigenen Platzhälfte einem Gegenspieler den Ball abluchste und Babic lancierte, enteilte dieser der aufgerückten Verteidigung und erwischte Leite contre-pied. Nach 53 Minuten lag der FCT nicht unverdient 1:0 vorne.

Letzte Entschlossenheit fehlte

Die Gäste reagierten prompt auf den Rückstand. Eine Hereingabe flog einen Meter vor Torhüter Pastore an Freund und Feind vorbei. «Wir haben es verpasst, das zweite Tor nachzulegen», ärgerte sich Thalwils Coach Ergün Dogru nach der Partie. Er hatte nach dem Führungstreffer mitansehen müssen, wie Babic etwas zu schwach abzog, Coduti erneut zu eigensinnig agierte oder Ruhan Foniqi kurz nach seiner Einwechslung (64.) knapp scheiterte. Zudem wurde Coduti während eines Sturmlaufs in extremis vom Ball getrennt.

Die Gäste mobilisierten in der Folge vor der grossen mitgereisten Fangemeinde zusätzliche Kräfte und suchten den Ausgleich. Paden und Murati zielten noch über das FCT-Tor, aber nach einem Freistoss aus rund 30 Metern kam Bekim Bushati im Strafraum an den Ball, deckte diesen geschickt ab und bezwang Pastore zum 1:1 (84.). In der Schlussphase sah Seeberger zwar Vor-teile für seine Mannschaft. «DasUnentschieden ist aber ein gerechtes Resultat für eine gute Leistung beider Teams», hielt der prominente Kosova-Trainer abschliessend fest. (Zürichsee-Zeitung)