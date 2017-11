SVP plant Vorstoss gegen Polizeizensur

Herr Langhart, die Zürcher Stadtpolizei verzichtet neu auf die Nennung von Nationalitäten in Polizeimeldungen. Wie reagiert die SVP darauf?

Konrad Langhart: Wir wollen, dass weiterhin Transparenz herrscht und die Bürger voll informiert sind. Deshalb erwägen wir eine Volksinitiative. Die bisherige Praxis, wonach die Nationalität von Tätern in Polizeimeldungen genannt wird, hat sich bewährt. Sie soll weitergeführt werden. Es ist komisch, wenn den Medien die Nationalität nur noch auf Anfrage bekannt gegeben wird. Wieso kann man nicht von Anfang an richtig informieren? Es hinterlässt den Eindruck, als wolle man etwas vertuschen oder den Bürgern Fakten vorenthalten, die gewissen Leuten nicht in den Kram passen.

Ist das Thema wirklich so relevant, dass es dazu gleich eine Volksinitiative braucht?

Das kann man sich natürlich fragen – aber letztlich ist es ein Thema, das einen grossen Teil der Bevölkerung interessiert. In Onlineforen sieht man, dass viele Menschen diese Information wünschen.

Der zuständige Sicherheitsvorstand Richard Wolff sagt, die Herkunft eines Menschen sage nicht viel über die Taten aus. Warum sehen Sie das anders?

Wenn die Herkunft nicht viel aussagt, weshalb will sie Wolff dann verschweigen? Es ist doch offensichtlich, dass über 50 Prozent der Straftaten von Ausländern begangen werden, obwohl diese nur ein Viertel der Bevölkerung ausmachen. Vielleicht ist dies eben doch auf einen kulturellen Hintergrund zurückzuführen.

Kritische Stimmen werden einwenden: Der SVP geht es nur darum, dass Mediennutzer immer wieder von straffälligen Ausländern lesen und hören, damit die Partei dies ausschlachten kann.

Diesen Vorwurf hören wir immer wieder. Aber es ist doch wichtig, Probleme zu erkennen. Wenn man merkt, dass gewisse Nationalitäten und Kulturen verstärkt mit dem Gesetz in Konflikt kommen, dann muss man nach Lösungen suchen – zum Beispiel mit einer restriktiveren Einwanderungs- oder Einbürgerungspolitik.

Würden damit nicht ganze Bevölkerungsgruppen stigmatisiert und diskriminiert?

Nein, das finde ich nicht. Es geht hier nicht um Rassismus. Alle Leute, die sich an Gesetz und Ordnung halten, sind in der Schweiz willkommen.

Was sind Ihre nächsten Schritte?

Wir prüfen, in welcher Form wir aktiv werden und ob eine Initiative wirklich der beste Weg ist. Wir könnten auch im Kantonsrat aktiv werden und über das Polizeigesetz Einfluss nehmen. Das wäre vielleicht einfacher. Allerdings eignet sich eine Volksinitiative für eine breite Diskussion besser.