Plötzlich kam Rauch aus der Decke

Der Hausbesitzer feuerte am späten Vormittag das Cheminée ein. Am Nachmittag bemerkte er in der Wohnung Rauch. Er sah, dass dieser aus der Holzdecke oberhalb des Cheminées drang und alarmierte sofort die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte es im Haus bereits leichter Rauch. Die Feuerwehr musste rund um das Cheminée Wände, Decken und Böden aufbrechen, um an die Glutnester zu gelangen. Der Sachschaden dürfte mehrere zehntausend Franken betragen, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Sonntag in einer Mitteilung schreibt. (zsz.ch)