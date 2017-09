«Pilz-Apps ersetzen den Kontrolleur nicht»

Sie sind seit über 25 Jahren als Pilzkontrolleur tätig. Haben Sie selber schon einmal einen giftigen Pilz gegessen?

Hans-Peter Neukom: Nein, aber auf einer Pilzwanderung in den jungen Jahren hatte meine damalige Freundin noch einige Pilze unbemerkt in den Korb gelegt. Sie war der Meinung, dass es sich um essbare Perlpilze handle. Zum Glück hat mein Vorgänger Max Lang sie entdeckt. Es waren nämlich giftige Pantherpilze. Da ist mir bewusst geworden, wie nahe Genuss und Verdruss beieinander liegen.

Lassen Sie ihr Sammelgut immer von jemand anderem kontrollieren?

Seit ich selber die Prüfung zum Pilzkontrolleur absolviert habe nicht mehr. Ich esse aber nur Pilze, die ich wirklich zu 100 Prozent kenne. Schliesslich weiss ich, welche Folgen eine Pilzvergiftung haben kann. Das Schlimmste für den Vergifteten ist, im Unwissen zu sein, um welche Pilzart es sich handelt. Nicht alle Giftpilze verursachen nur Durchfall oder Erbrechen. Einige können sogar lebensbedrohliche Vergiftungen hervorrufen.

An welche Pilze denken Sie da?

Etwa an Knollenblätterpilze, die ähnlich aussehen können wie Champignons. Da kommen innere Blutungen, Zersetzung der Leberzellen und Nierenschäden hinzu. Halluzinogene Pilze können auch Wahnvorstellungen oder Störungen des Nervensystems verursachen.

Kommen bei Ihnen auch Leute vorbei, die bewusst nach Drogenpilzen suchen?

In all den Jahren waren da nur zwei Sammler, die dachten, sie hätten solche Magic Mushrooms gefunden. Hier in der Region wachsen diese eher selten. Was sie in ihrem Körbchen hatten, waren giftige Risspilze.

Haben Sie selbst mal Drogenpilze ausprobiert?

Ich würde diese Erfahrung gerne einmal machen. Aber nur begleitet, damit jemand dabei ist, der weiss wie man reagieren muss, wenn man eventuell einen sogenannten Bad Trip hat.

Für wie gefährlich halten Sie solche Drogenpilze?

Sie machen wohl nicht körperlich abhängig. Die Symptome sind ähnlich wie bei LSD. Gefährlich wird es aber dann, wenn man zu viele einnimmt. Bis die Pilze wirken, dauert es eine Weile und viele Leute meinen dann, es passiere gar nichts und nehmen noch mehr dieser Pilze zu sich. Auf keinen Fall sollte man gleichzeitig Alkohol konsumieren.

Besteht die Gefahr, dass man nicht mehr in die Realität zurückkehrt oder dass sich die eigene Persönlichkeit verändert, wie beim Protagonisten in Martin Suters Roman «Die dunkle Seite des Mondes»?

Das nicht, aber es dauert eine gewisse Zeit bis die Wirkung nachlässt. In der Regel klingt sie nach vier bis sechs Stunden ab, je nach Dosis.

Als Pilzkontrolleur tragen Sie eine grosse Verantwortung. Können Sie in der Nacht noch ruhig schlafen?

Am Anfang meiner Tätigkeit habe ich einmal meinen Vorgänger vertreten. Da kam jemand mit Stockschwämmchen vorbei, eigentlich ein guter Speisepilz. Er kann aber mit seinem giftigen Doppelgänger – dem Gifthäubling – verwechselt werden. Weil dieser eher selten ist, war ich mir nicht ganz sicher, ob es wirklich Stockschwämmchen waren. Der Sammler erzählte dann, er habe versucht, sie vor zwei Jahren auf Holz im Garten zu züchten. Zunächst war ich beruhigt, aber irgendwann in der Nacht kam mir der Gedanke, dass es sich doch um den giftigen Nadelholzhäubling gehandelt haben könnte. Zum Glück war dem nicht so. Wenn ich mir nicht zu hundert Prozent sicher bin, dass es sich um einen Speisepilz handelt, sortiere ich ihn immer aus.

Ist es auch schon vorgekommen, dass jemand bewusst Giftpilze gesammelt hat?

Eimal kam eine Frau mit einem Korallenpilz zu mir. Als ich ihr erklärte, es handle sich um eine giftige Bauchwehkoralle, war sie hocherfreut und erwiderte, dass sie genau diese gesucht habe. Ich antwortete ihr dann, dass dieser Pilz nicht essbar sei und ich ihn nicht freigeben könne. Sie sagte, wenn sie verstopft sei, esse sie ein kleines getrocknetes Stückchen davon und dann klappe es auch wieder mit dem Stuhlgang.

Sind solche Experimente empfehlenswert?

Da ich zum Glück nicht an Verstopfung leide, habe ich es noch nie ausprobiert (lacht). Da die Frau aber jeweils nur kleine Mengen zu sich nimmt, kann wohl nichts Schlimmeres passieren. Ich habe ihr den Pilz dann auch mitgegeben. Wenn man zu viel davon essen würde, würde man Durchfall bekommen.

Wenn jemand mit einer Pilzvergiftung im Spital eingeliefert wird, helfen Sie als Pilzkontrolleur mit bei der Bestimmung des Pilzes, an dem er sich vergiftet hat. Mit welchen Fällen hatten Sie schon zu tun?

Häufig schlucken kleine Kinder beim Spielen auf dem Rasen rohe Pilze und die Eltern haben dann Angst, wenn sie nicht wissen, um was für einen Pilz es sich handelt. In den allermeisten Fällen ist das aber harmlos. Sind Knollenblätterpilze in einem Jahr häufiger, ist auch die Gefahr grösser, dass man einen solchen sammelt. Leute, die dann nicht zum Pilzkontrolleur gehen, haben Pech.

Kommt es häufig vor, dass Sammler ihre Pilze nicht kontrollieren lassen?

Im Kanton Zürich haben wir rund 150 Vergiftungsfälle pro Jahr. Das sind alles Leute, die nicht zur Pilzkontrolle gegangen sind. Oft liegt das an Unwissenheit oder Selbstüberschätzung. Manche vertrauen auch auf Pilz-Apps.

Solche Apps können den Pilzkontrolleur also nicht ersetzen?

Auf keinen Fall. Das gleiche gilt für Bücher. Es gibt viele Pilze, die verschiedene Farben haben oder in unterschiedlichen Stadien anders aussehen. Deshalb gibt es uns Spezialisten, die solche Kontrollen machen.

Hauptberuflich sind Sie Lebensmittelkontrolleur im kantonalen Labor in Zürich. Haben Sie dort auch mit Pilzen zu tun?

Wir untersuchen Handelspilze wie Eierschwämme, Steinpilze, Herbsttrompeten und Trüffeln auf Schwermetalle, Radioaktivität sowie Pestizide und führen Qualitätskontrollen durch. In unserer Region gibt es praktisch keine Pilze, die belastet wären.

Viele der Pilze sind doch aber importiert.

Das stimmt. In der Schweiz wachsen gar nicht so viele Pilze, dass wir die Nachfrage decken könnten. Pilze aus Ostblockländern, die nicht in der EU sind, müssen aber Strahlenzertifikate haben, und auch dort führen wir Stichprobenkontrollen durch.

Kaufen Sie selbst auch mal Pilze im Handel?

Selten. Auch auswärts esse ich sie fast nie. Ich habe ja zuhause genug Pilze – getrocknet und eingemacht. Da muss ich sie nicht auch noch im Restaurant essen.

Die Pilze bestimmen Ihr Leben. Woher stammt diese Faszination?

Schon als kleiner Bub hat mich die Sammeltätigkeit gereizt. Bei den Pilzen gibt es eine grosse Artenvielfalt und man muss genau wissen, welche man essen kann und welche nicht. Man entdeckt immer wieder neue Arten, wenn einer sagt, er kenne alle Pilze, können Sie davon ausgehen, dass etwas nicht stimmt. Nicht nur Steinpilze und Eierschwämme schmecken sehr gut.

Was ist Ihr Lieblingspilzgericht?

Reizker, stark angebraten in Olivenöl, gewürzt mit Salz und Pfeffer. Dazu gibt man einen Schuss Whiskey und überbackt sie mit Parmesan.

Denken Sie nach all den Jahren als Pilzkontrolleur schon ans Aufhören?

Nein, ich höre sicher nicht auf. Es macht mir nach wie vor Spass, und die Leute wissen die Pilzkontrolle zu schätzen.

(Zürichsee-Zeitung)