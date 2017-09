Laute und leise Töneerfreuten im Dorfplatzzelt

Auch in diesem Jahr luden verschiedene Dorfplatz-lebt-Ver­anstaltungen zum Zuhören, Mit­singen, Schunkeln und Schwelgen ein. Die Freitagabende im Zelt waren eine Einladung, die Seele beim Start ins Wochenende für zwei oder drei Stunden fröhlich baumeln zu lassen.Dazu trugen nicht nur die Vereine, die sich präsentierten, mit ihrem Unterhaltungsangebot bei. Auch der kostenlose Apéro für ­alle Anwesenden jeweils ab 19.30 Uhr wurde geschätzt.

Zum Glück wettertauglich

Das in diesem Jahr neu instal­lierte Zelt hat zum Glück die ­Feuer- respektive Wasserprobe bestanden. Infolge schlechter Wettervorhersage musste leider bereits der erste Anlass des Theaters des Kantons Zürich von der Badi ins Zelt auf den Dorfplatz verlegt werden. Auch wenn einige Gäste dies bedauerten, waren sie am Abend doch froh, die Aufführung «Die schwarze Spinne» im trockenen Zelt geniessen zu können. Andernfalls wäre der Anlass buchstäblich ins Wasser gefallen. Auch an verschiedenen anderen Anlässen waren die Besucher froh, dass die Seitenwände bei schlechtem Wetter geschlossen werden konnten, sodass die Unbill des Wetters niemanden beeinträchtigte.

Gemeindepräsident Theo Leut­hod (SVP) meinte dazu: «Wir machten die Erfahrung, dass die Gäste, die sich den Abend bereits reserviert und sich auf die Ver­anstaltung gefreut hatten, auch bei schlechtem Wetter anwe­send waren.» Einzig «Laufkundschaft», also Leute, die nur zufällig am Dorfplatzzelt vorbeispazierten, blieb bei schlechtem Wetter mehrheitlich aus.

Bei den geselligen Veranstaltungen war die Musik manchmal laut und mitreissend; an anderen Veranstaltungen dominierten die leisen und sanften Töne. So konnte jeder und jede im Zelt den bevorzugten Musikstil geniessen. Der Gemeindepräsident lobt: «Alle Abende waren von den Vereinen bestens organisiert.» Die Vereine seien mit den Regeln und Auflagen vertraut und grund­sätzlich sehr diszipliniert und verständnisvoll auch gegenüber den Anwohnern gewesen. Die Musik endete bei allen Veranstaltungen zwischen 22 und 22.30 Uhr. Allerdings sei die Musik­ für einige Gäste während der Veranstaltungen zu laut gewe­sen, sodass sie den Anlass frühzeitig verlassen hätten, sagt der Gemeindepräsident.

Sogar Jubilare liess man im Zelt hochleben: Die Pfadi H2O feierte das 100-Jahr-Jubiläum und die Jodlergemeinschaft das 75-Jahr-Jubiläum Seebuebe. Erfreu­lich war auch, dass Ver­eine sich für einen Abend zu Koope­rationen zusammenschlossen: Ein gemein­sames Programm boten die Kadettenmusik Horgen und die Musik­gesellschaft Hirzel, der Männerchor Käpfnach Horgen und die Blasmusik Zimmerberg, die Benissi­mos und die Frizze sowie der Boxring mit Max Stenz, Rolf Raggenbass, Michi Senn und André Springer.

Fortsetzung geplant

Die Anlässe, die unter dem Patronat der Gemeinde standen, fanden Anklang. Theo Leuthold meint dazu: «Die Rückmeldungen waren auch in diesem Sommer überwiegend positiv.» Voraussichtlich wird der Gemeinderat die Veranstaltungsreihe im Jahr 2018 wieder analog der Vorjahre durchführen. Der definitive Entscheid steht aber noch aus.

Wird die Veranstaltungsreihe fortgeführt, werden die Vereine an der Koordinationssitzung ­Ende Jahr die Möglichkeit haben, sich für die Veranstaltungsreihe «zu bewerben». Der Gemeinderat hofft, dass sich auch im Jahr 2018 trotz Fussball-WM wieder viele Vereine für die Veranstaltungsreihe interessieren und der Bevölkerung somit ein breit gefächertes Sommerprogramm angeboten werden kann.

(Zürichsee-Zeitung)