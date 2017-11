Feinschmecker kosten weltbeste Käsesorten

Ein würziger Duft hing am Samstag beim Rapperswiler Hafenbecken in der Luft. In den Caquelons verschiedener Schausteller dampften hauseigene Fonduemischungen. Vor ihren Auslagen drängten sich die Besucher. Sie schlemmten die in Schmelzkäse getunkten Brotwürfel oder kosteten von den zahlreich zur Degustation gereichten Käsespezialitäten. Die Vielfalt an Milchprodukten am Käsefest am Samstag in Rapperswil war enorm.

«Ich kann mich an eine Zeit in den 60er-Jahren erinnern, als die Auswahl an Schweizer Käse verglichen mit dem Nachbarland Frankreich dürftig, spartanisch und langweilig war», sagte Barbara Eisl von Rapperswil Zürichsee Tourismus in ihrer Eröffnungsrede. Heute sei der Schweizer ­Käse dank leidenschaftlicher ­Käser im Gourmethimmel an­gekommen.

Käse von Kühen mit Hörnern

Die meisten anwesenden Produzenten stammten aus der weiteren Region. Es waren jedoch auch Käsereien aus dem Berner Emmental oder Hasliberg vertreten. «Nutzen Sie die Gelegenheit, mit den Produzenten zu sprechen», riet Franz Schwegler, Präsident des Cheese-Festivals. Zu degustieren gab es Käsesorten, die zu den besten der Schweiz und sogar der Welt zählen. So gewann die Käserei Sutter aus Goldingen mit ihrem Rohmilch-Tilsiter im letzten Jahr den Swiss Cheese Award im Kanton Waadt. Selbst weltbeste Sorten waren zu kaufen. Der Urnäscher Hornkuhkäse wurde 2016 Vizeweltmeister. Er landete auf dem zweiten Platz des World Championship Cheese Contest in den USA. Die Urnäscher Milchspezialitäten AG fördert die Erhaltung von Kuhhörnern. «Sie sind natur­gegeben, haben eine Funktion und dürfen nicht entfernt werden», ist sich Marketingverantwortliche Stefanie Fuchs sicher. Wie viel Leben in einem Horn vorherrsche, zeige die starke Blutung beim Entfernen. Ziel der AG ist es, künftig ausschliesslich ­Käse von behornten Kühen zu verarbeiten.

Schafmilch liegt im Trend

Degustiert werden konnte neben bekannten Schweizer Käse­sorten wie Appenzeller, Tilsiter oder Emmentaler eine grosse Auswahl an Alp- und Bergkäsen. Weissschimmel- oder Frischkäse sowie Fonduemischungen und Raclettekäse waren ebenfalls in reicher Vielfalt zu haben. Laibe mit Namen wie Schwägalp-Schwingerkäse oder Chatze­strick- und Hoselupf-Käse präsentierten sich in den Auslagen. Manchmal sei der Name schwieriger zu finden, als den Käse zu produzieren, sagte eine Anbieterin lachend. Viele Käsereien boten Varianten mit Knoblauch, Bärlauch, Nüssen, Trüffeln oder Chili an. Auch Fonduemischungen gabs in Varianten mit Alpenkräutern, Basilikum, Steinpilzen, Speck, Bier oder Whisky.

Überraschend viele Produzenten boten Schaf- und Ziegenmilchprodukte an. «Eine spannende Entwicklung», findet Elisabeth Federer vom Trägerverein Culinarium. Sie hänge möglicherweise mit der vermehrt auftretenden Laktoseintoleranz zusammen. Heidi Hofstetter von Emscha bestätigte: Kuhmilch bestehe aus 54 verschiedenen Eiweissen, ­wohingegen Schafmilch mit nur neun Eiweissen bekömmlicher sein könne. Schaukäserei, Streichelzoo, Kuhmelkwettbewerb, Spielecke und Festwirtschaft mit Musikformation bildeten das Rahmenprogramm des diesjährigen Käsefests. (Zürichsee-Zeitung)