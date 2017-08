Einen Tag lang Pfadfinderin sein

Zwei Pfadfinderinnen tauschen bei Leiterin Nadja Fritschi alias Ronja ergatterte Bänder gegen Bananen und Schokolade ein. Mit der Beute den Zvieri zu verdienen, ist Ziel des Geländespiels. Vier Gruppen versuchen im Burgerwald ob Uznach, sich gegenseitig die hinten in den Hosenbund gesteckten Tücher zu stibitzen. Wer sein Band verloren hat, muss Fragen rund um die Pfadi beantworten oder Aufgaben lösen. Dann gibts ein neues Band. Sara rennt fröhlich mit einem neuen bunten Stoffstück zurück zur Gruppe. «Ich habe mich an einer Brennnessel verbrannt», erzählt die Siebenjährige von ihren Abenteuern im Wald. Sie schwärmt von den Schokoladenbananen aus dem Feuer. Ob sie der Pfadi beitreten will, weiss sie noch nicht mit Sicherheit. Das werde sie sich noch überlegen. Für den gleichaltrigen Lars steht bereits fest: Er will Pfadfinder werden. Ihm hat am Schnuppertag alles gefallen: die Wanderung in den Wald, Feuer zu machen und das Gruppenspiel. «Etwa die Hälfte der Kinder tritt jeweils nach einem Schnuppertag der Pfadi bei», erklärt Abteilungsleiter Fabian Kündig mit Pfadiname Pax. Schlussendlich hänge es von den Eltern ab.

Geringes Wachstum

Die Pfadi Linth wächst tendenziell, jedoch gering. Die Konkurrenz sei gross, das Angebot an Vereinen in Uznach riesig. Im Frühling findet jeweils ein nationaler Schnuppertag statt, welcher von der Pfadibewegung Schweiz beworben wird. Im Herbst bietet die Pfadi Linth einen zusätzlichen Schnuppertag an – diesmal mangels Leiter erst ab schulpflichtigem Alter. «Interessierte sind jedoch immer willkommen», sagt Leiter Sandro Thomman alias Flip. Etwa jeden zweiten Samstag treffen sich die Pfadfinder in der Pfadibude hinter dem Velocenter Rüdlinger und wandern dann zu ihren gruppeneigenen Plätzen im Burger- oder Buchenwald. Die Biber sind mit vier- bis sechsjährigen Kindern die Gruppe mit den jüngsten Mitgliedern. Ab sechs Jahren kann den Wölfen beigetreten werden und ab zehn Jahren den Pfadis. 15-jährig ist man Hilfsleiter und mit 18 Jahren Leiter. «Zweimal im Jahr wird ein Lager durchgeführt», sagt Flip. Zudem wird einmal jährlich ein Pfadi-Wochenende organisiert.

20 Jahre Pfadi Linth

Die Kinder und Jugendlichen machen nicht nur Spiele und Feuer im Wald. Sie lernen Karten und Koordinaten zu lesen, mit dem Kompass umzugehen oder mit Seilen Brücken zu bauen und Knoten zu machen. In der Blachenkunde werden Militärblachen zu Sarrasani – riesigen Zelten – gebunden. «Dieses Jahr feiert die Pfadi Linth ihr 20-Jahr-Jubiläum», verrät Pax. Bestan­den habe sie bereits früher als Teil der Pfadi Wattwil. Seit 1997 ist die Pfadi Linth unabhängig. Sie zählt rund 50 Mitglieder inklusive 15 Leitern. Geht die Rechnung auf, zählen nach dem Schnuppertag am Samstag drei weitere Mitglieder zur Pfadi Linth. (Zürichsee-Zeitung)