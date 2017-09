«Dieses Heimgesetz ist ein Pfusch und ein Sündenfall»

Weshalb sind Ihre Gemeinden gegen das vom Kantonsrat ­deutlich angenommene Gesetz zur Finanzierung von Kinder- und Jugendheimen?

Hans-Peter Brunner: Es geht nicht um das sich im Kantonsrat in Beratung befindende neue Gesetz für Jugendheime, sondern um eine übers Knie gebrochene Übergangslösung. Dieses Übergangsgesetz ist ein beispielloser gesetzgeberischer Pfusch und Sündenfall.

Warum?

Brunner: Der Kanton hat nie grosse Anstrengungen gemacht, das seit Jahren kritisierte alte Gesetz zu ändern, bis Verwaltungs- und Bundesgericht eingriffen. Nun sieht sich der Kanton mit Kosten konfrontiert, welche bisher die Gemeinden bezahlt haben. Es gilt nun, das neue Gesetz möglichst schnell zu Ende zu beraten und dort den Kostenteiler in Kenntnis aller Umstände festzulegen. Das hier im Hauruck durchgepeitschte Übergangsgesetz ist abzulehnen.

Jürg Hess: Der Kanton verhält sich schräg. Er verliert vor Bundesgericht und will trotzdem wieder Geld von uns, indem er einfach das Gesetz ändert. Das ist ein unmögliches Vorgehen. Der Kanton hebelt die Rechtsprechung aus. So ist ein Kanton nicht glaubwürdig. Wir wissen, dass es Geld für die in Heimen platzierten Kinder und Jugendlichen braucht. Aber es muss genau geregelt werden, wer wie viel zahlen soll. Darum kommt von uns zu diesem Übergangsgesetz ein «Stopp – so nicht!».

Wie viel Geld würden Ihre ­Gemeinde pro Jahr ausgeben, wenn sie gemäss Vorlage zwei Drittel für die Heimkosten ­zahlen müsste?

Hess: Es wären beträchtliche Summen . . .

Brunner: In Horgen wären das pro Jahr rund 600 000 Franken. Aber um die geht es eigentlich gar nicht, sondern um die Verhinderung eines gesetzgeberischen Pfusches, der in ein laufendes ­Gesetzgebungsverfahren ungebührlich eingreift.

Regierungsrat und Kantonsrat bezeichnen den Zweidrittelanteil der Gemeinde im Weisungsheft als «solide Grundlage für die bewährte Praxis der ­gemeinsamen Finanzierung». Das muss Ihnen doch wie eine Ohrfeige erscheinen?

Hess: Ich habe vom Kanton noch nie etwas Solides gesehen, das in so kurzer Zeit vorgelegt wird. Eine Hauruckübung ist für mich immer weit weg von solid.

Brunner: Wenn man mit solid meint, dass der Kantonsrat das Übergangsgesetz grossmehrheitlich angenommen hat, dann trifft das zu. Aber der dem Gesetz zugrunde liegende politische und gesetzgeberische Prozess ist alles andere als solid. Er ist rechtsstaatlich bedenklich und fehlerhaft.

Im Weisungsheft wird behauptet, dass ohne Kostenteilung keine Anreize für günstigere Massnahmen wie Familienbegleitung oder Unterbringung in einer Pflegefamilie gesucht würden. Was sagen Sie dazu?

Hess: Wir haben bei der Ergreifung von Massnahmen für Kinder und Jugendliche gar nichts zu sagen. Wir erhalten einzig den Einzahlungsschein. Warum soll es also schlechter werden? Der Vorwurf ist aus der Luft gegriffen.

Brunner: Falsche Anreize sind zu verhindern. Aber in dieser Frage trifft die Behauptung nicht zu. Fremdplatzierungen für Kinder und Jugendliche werden von externen Instanzen bestimmt, nicht von den Gemeinden.

Was haben die Gemeinden zur Art der Massnahmenergreifung überhaupt zu sagen?

Hess: Gar nichts. Das ist Sache der Kesb.

Brunner: Bei niedrigschwelligen Massnahmen sind die kommunalen Behörden involviert. Aber wenn eine Gefährdungsmeldung bei der Kesb eintrifft, entscheidet diese weitestgehend selbstständig. Dann ist die Gemeinde nicht viel mehr als die Zahlstelle.

Sie plädieren für ein Abwarten aufs neue Kinder- und Jugendheimgesetz: Was soll dieses ­verbessern?

Brunner: Das neue Gesetz ist derzeit in der Kommission Bildung und Kultur durchberaten und kommt nun in den Kantonsrat zur Vernehmlassung. Umstritten ist der Kostenteiler zwischen Kanton und Gemeinden, auch wenn abzusehen ist, dass es in Richtung Solidaritätsmodell geht. Aber diese Diskussion muss im Kantonsrat offen und vorurteilsfrei geführt werden können. Die jetzt zur Abstimmung stehende Übergangslösung will das vorwegnehmen. Das ist inakzeptabel.

Hess: Im neuen Gesetz muss die Solidarität zum Tragen kommen. Aber wenn eine Gemeinde in die Pflicht genommen werden soll, muss sie auch ein Mitspracherecht haben. Die Gemeinden haben ja ebenfalls ein Interesse daran, die Kosten tief zu halten, wie und wo eine Platzierung vorgenommen werden muss. Denn am Ende zahlt es immer der Bürger.

Arbeiten Sie mit einem Nein am 24. September darauf hin, dass das neue Kinder- und Jugendheimgesetz den Kanton vollumfänglich in die Kostenpflicht nehmen sollte?

Hess: Nein, für mich muss es einen Kostenteiler geben. Aber wie hoch der Kostenteiler sein soll, ist schwierig zu beurteilen. Auf jeden Fall erwarte ich vom Kanton eine andere Kommunikation. Denn wenn zwei Partner Kosten teilen sollen, müssen sie zuerst miteinander reden. Davon habe ich vom Kanton aber noch nichts gespürt. Grundsätzlich setze ich mich für ein Mitspracherecht der Gemeinden bei der Ergreifung von Massnahmen ein.

Brunner: Das sehe ich gleich. Die Kesb macht im Bezirk Horgen einen guten Job, aber sie ist deutlich weiter weg von den Problemen als eine Gemeinde oder Schule. Darum müssten die Gemeinden mitreden können, welche Massnahme die sinnvollste ist für Kinder und Jugendliche.

Es sind auch noch die Rückforderungen der ohne Rechtsgrundlage während der letzten zehn Jahre gezahlten Heimkosten offen: In Horgen geht es um 6,58 Millionen Franken, in Oetwil um 1,3 Millionen. Was passiert mit diesen Forderungen?

Hess: Die Abstimmung vom24. September hat damit nichts zu tun. Ich bin der Meinung, der Kanton muss zahlen. Nur nimmt sich der Kanton die Frechheit ­heraus, uns mitzuteilen, nicht zahlen zu wollen. Mir fehlen schlichtweg die Worte. Wir klären unser weiteres Vorgehen ab, wir verzichten sicher nicht auf das Geld, weil wir Anspruch darauf haben.

Brunner: Ich erwarte, dass der Kanton das Gespräch sucht. Aber die Gemeinden verzichten sicher nicht. Das wäre auch gegenüber den Steuerzahlern falsch, denn es sind Gelder, die ohne Rechtsgrundlage ausgegeben wurden.

Hess: Ich weiss nicht, was da verhandelt werden soll. Das Bundesgericht hat entschieden. Daran etwas zu rütteln, hiesse, das Bundesgericht infrage zu stellen. Ich trage Verantwortung gegenüber den Oetwilern, denn wir haben über 100 000 Franken in Anwaltskosten investiert.

Nützt oder schadet ein Nein am 24. September dem zukünftigen Kinder- und Jugendheimgesetz?

Brunner: Ein Nein wäre hilfreich. Denn auch die Frage der Elternbeiträge bleibt in diesem Übergangsgesetz unbefriedigend gelöst. Das wird zu weiterer Rechtsunsicherheit führen. Dies sind schlechte Voraussetzungen fürs neue Gesetz. Dieses soll schnell verabschiedet und unbelastet eingeführt werden können.

Hess: Wird das jetzt vorgelegte Heimgesetz nicht angenommen, erhöht dies den Druck auf das neue Gesetz. Darum sagen wir: Ablehnen, um ein sauberes, faires Gesetz zu ermöglichen.

(Zürichsee-Zeitung)