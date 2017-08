Die Wädenswiler sind ein Chilbivolk

Der Samstagnachmittag gehörte vor allem den Familien mit kleineren Kindern. Die Mädchen und Buben vergnügten sich auf einer der Kinderbahnen oder dem beliebten Karussell. Je später der Abend, umso mehr füllte sich das Chilbigelände rund um den Bahnhof. In den Gassen und auf den Plätzen war fast kein Durchkommen mehr. Mehrere tausend Chilbigäste schlenderten zwischen den Marktständen hindurch oder wagten sich auf die Bahnen. Während vor allem das jüngere Publikum auf die verrückten Bahnen wie die X-Factor oder den Free Fall Tower gingen, genossen andere eine gemütliche Fahrt auf dem Nostalgie-Riesenrad von René Bourquin.

Während drei Tagen ist Wädenswil in Festlaune. Seit Samstag können Besucher die grösste Chilbi am See geniessen. Video: Flavio Camenzind.

14 grosse Bahnen und einige kleinere standen den Gästen zur Verfügung. Laut Chilbichef Daniel Schreiber hat er nie Probleme, attraktive Bahnen für die Wädenswiler Chilbi zu gewinnen. «Die Wädi-Chilbi ist nicht nur bei der Bevölkerung beliebt, sondern auch bei den Schaustellern», sagt er.

Chilbi hat Grenze erreicht

Neben den Bahnen standen fast 100 Marktstände auf dem Festgelände. Die Verantwortlichen mussten fast 60 Standbetreibern eine Absage erteilen. Die Kapazität ist erreicht, wachsen kann die Chilbi Wädenswil nicht mehr. Nicht nur Kleider und Schmuck gab es an den Ständen zu kaufen. Auch Modellhelikopter oder Drohnen konnte man erwerben.

Schreiber und seinem Team ist es wichtig, eine möglichst grosse Vielfalt an Produkten auf dem Markt abzudecken. So haben sie dieses Jahr zum ersten Mal eine Schau-Brauerei geholt, in der vor Ort frisches Bier gezapft wurde. «Wir wollen dem Publikum immer wieder etwas Neues, Spezielles bieten», so Schreiber, der seit drei Jahren Platzchef ist.

Neues Sicherheitskonzept

Eine Neuigkeit gab es auch im Sicherheitskonzept. Wurden bis anhin verletzte Personen auf den Bahnhofplatz gebracht, wo sie dann von der Ambulanz abgeholt wurden, so stehen ab diesem Jahr der Sanität, Polizei und Feuerwehr sieben verschiedene Anfahrts- und Abholpunkte zur Verfügung. Dies ermöglicht den Rettungsdiensten kürzere Wege und schnellere Reaktionsmöglichkeiten. Wenn etwas auf dem Seeplatz passiert wäre, wäre der Seerettungsdienst zum Einsatz gekommen, wie Schreiber erklärt.

Doch zum Glück mussten bis am Sonntagmittag weder Feuerwehr noch Polizei ausrücken. Nur die Sanität leistete am Samstagabend drei Einsätze, allesamt wegen Betrunkenheit. Dennoch zeigt sich Daniel Schreiber mit dem Chilbiwochenende, das sehr gut besucht war und ruhig und friedlich vonstattenging, sehr zufrieden. «Die Wädenswiler haben einmal mehr bewiesen, dass sie ein Chilbivolk sind», so Schreiber. (Zürichsee-Zeitung)