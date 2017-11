Die Preislisten für Software in den Gemeinden bleiben geheim

Der Zwist zwischen dem Wittenbacher Software-Entwickler Aba­cus und der Verwaltungsrechenzentrum St. Gallen AG (VRSG) ist längst zu einem Flächenbrand gewor­den. Er beschäftigt praktisch alle St. Galler Gemeinden und viele Rechtsinstanzen. Thema: Aba­cus fühlt sich vom Markt gedrängt, weil die VRSG – sie gehört vor allem St. Galler Gemeinden – von der öffentlichen Hand eine Vorzugsbehandlung erhalten soll. Nun hat das St. Galler Verwaltungsgericht zu einem Aspekt des Streits ein Urteil gefällt.

Wie viel Transparenz soll bei den Geschäftsbeziehungen zwischen den Gemeinden und der VRSG herrschen? Das Verwaltungsgericht meint: nicht allzu viel. Es stützt damit im Grundsatz einen Entscheid des Departements des Innern. Die Gemeinde Wittenbach, um die es im kon­kreten Fall geht, muss zwar den Vertrag mit der VRSG offenlegen. Leistungsverzeichnisse, Preislisten und Anhänge zu den Dienstleistungsverträgen bleiben aber geheim.

VRSG ist zufrieden

Die VRSG zeigte sich gestern erfreut­ über dieses Urteil. Der Entscheid habe weitreichende Signalwirkung für alle Unter­neh­men, die mit der öffent­lichen Hand in einem Vertragsver­hält­nis stünden, heisst es in einer Mitteilung. Eine Offenlegung ­hätte Geschäftsgeheimnisse und damit schützenswerte private Inter­es­sen verletzt. «Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass das Verwaltungsgericht den Schutz unserer Geschäftsgeheim­nisse aner­kannt hat», sagt Peter Baumberger, Vor­sit­zender der Geschäfts­leitung der VRSG.

Verärgerter Konkurrent

Auf der Seite von Aba­cus nimmt man den Entscheid des Verwaltungsgerichts mit Kopfschütteln zur Kenntnis: «Das Gericht hat es mit dem Entscheid verpasst, bei der Ver­gabe von IT-Aufträgen wenigs­tens nachträglich Transparenz zu schaffen», schreibt das Unternehmen. Wenn eine Ge­mein­de freihändig Aufträge ver­gebe, müsse man diese doch wenigs­tens im Nachhinein per Öffentlichkeitsgesetz prüfen kön­nen. Und: Weil viele Gemeinden ihre Software-Aufträge nicht ausschreiben würden, stelle sich die VRSG gar nicht einem Wett­bewerb. Das sei ein «krasser Wider­spruch».

Einblick in die Kontoauszüge

Die VRSG sieht das freilich anders. Das Verwaltungsgericht stelle fest, dass von einer Monopolstellung der VRSG im St. Galler Gemeindemarkt nicht die ­Rede sein könne. Die VRSG zitiert aus dem Urteil, dass Gemeinden «grundsätzlich frei sind, ihre Soft­ware bei anderen Anbietern zu beschaffen und einzelne Gemein­den dies auch tun». Einblick gewähren muss Wittenbach in einzelne Kontoauszüge. Bereits das Departement des Innern ­hatte die Gemeinde angewiesen, Aba­cus die Kontoblätter der Jahre­ 2009 bis 2014, aus welchen die Leistungen an die VRSG hervorgehen, als Kopien zuzustellen. Das genüge jedoch nicht, um die genauen Preise zu kennen, heisst es bei Aba­cus.

80 Verfahren noch hängig

Ob Aba­cus das Urteil weiterzieht, ist noch offen. Keinen Kommentar zum Urteil abgeben will man bei der Gemeinde Wittenbach. Man werde sich am Montag äussern­, wenn das Urteil öffentlich einsehbar publiziert sei, ­sagte Ratsschreiber Marcel Aeple gestern Abend auf Anfrage.

Auch nach dem jüngsten Entscheid­ des St. Galler Verwaltungsgerichts geht der Justiz die Arbeit in Sachen Aba­cus und VRSG nicht aus. Gesamthaft sind rund 80 Beschwerdeverfahren beim St. Galler Verwaltungs­gericht zu diesem Streitfall ­hängig. Als Nächstes – wenn möglich noch in diesem Jahr – will das Verwaltungsgericht Be­schwer­den aus dem Jahr 2015 entscheiden, bei denen es um die Beschaffung von Finanzsoftware in 69 St. Galler Gemeinden geht.

