Die Playoffs als Ziel

«Wir wissen eine Woche vor Saisonstart nicht genau, wo wir stehen», sagt Pascal Müller, Sportchef des EHC Kloten. Das gehe den anderen Clubs aber auch so, betont er und freut sich in erster Linie darüber, dass sich in der Vorbereitung kein Spieler verletzt hat. Einzig auf Tim Ramholt muss der EHC vorläufig verzichten, ein sogenannt Langzeitverletzter. Er dürfte wohl erst im November wieder Spiele für Kloten bestreiten können.

Der EHC Kloten nimmt in der kommenden Saison, die am Freitag mit einem Heimspiel gegen Biel beginnt, einmal mehr das Erreichen der Playoffs ins Visier. «Natürlich wollen alle Teams einen Platz in den ersten acht», sagt Müller. Man sei in Kloten aber guter Dinge, dass es dieses Mal klappt. Die Gründe hierfür erwähnt er in dem Video, dass der Zürcher Unterländer eine Woche vor Saisonstart in einem Training des EHC Kloten gedreht hat. (Zürcher Regionalzeitungen)