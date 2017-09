Der beste Robbie Williams seit Jahren

Es ist ein bisschen wie mit den James Bond-Filmen. Kündigt er sich an, freuen sich Massen von Menschen, selbst wenn es nicht sonderlich hip ist, James Bond- oder Robbie Williams-Fan zu sein. Die Erwartungen sind hoch, eine Menge Geld wird in die Luft gewirbelt für den sicheren Wert: Eine «Heavy Entertainment Show» wie Robbie Williams sie am Samstag im einzigen Schweizer Konzert auf der gleichnamigen Tour lieferte.

Robbie Williams singt «Shes The one». Video: Melanie Kollbrunner

«Darf ich vorstellen, ich bin Robbie fucking Williams, das ist meine Band, das ist mein Arsch» – der Popstar hebt den Schottenrock früh an diesem Abend – «heute gehört ihr mir». Ein bisschen Lack, ein bisschen Leder, Robbie Williams schwingt die Peitsche. 45000 devote Fans sind da, eine Welle des Wahnsinns geht durch das Zürcher Letzigrund-Stadion.

Sexy Schalk

Auf der Bühne posiert er als Boxer. Robbie Williams' Sexappeal kommt jedoch viel mehr von seinem Schalk als von den Muckies unter seinen Tätowierungen. Sein Blick blitzt und leuchtet, er ist präsenter und viel näher am Publikum als in manchem Konzert in der Vergangenheit. Man würde ihm an diesem Abend trotzdem mehr als seine 43 Jahre geben, was wohl daran liegt, dass er diese mit hohem Tempo verlebt hat: Exzesse aller Art haben Spuren hinterlassen, das Gesicht ist aufgedunsen, die Augen immer wieder wässerig, das Bild des kraftvollen Boxers mag nicht so recht passen.

Für solche Überlegungen bleibt aber kaum Zeit, Robbie Williams peitscht durch das knapp zweistündige Konzert, scherzt hier, scherzt da, manchmal dreist, immer mit dem Charme eines Lausbubs. Wenn das Publikum das Zepter mit Klatschen und Schunkeln übernehmen will, stoppt er abrupt die Bewegung und lenkt in eine neue Richtung.

Duett mit Papa

Die Stimmung hat Robbie Williams von Anfang an im Griff, die Stimme braucht etwas mehr Zeit. Die Stimmung steht ohnehin klar im Vordergrund. Rund zwei Dutzend Songs, darunter viele ältere und die Balladen, für die ihn sein Publikum liebt, dazu Konfetti, Feuer, Licht und Rauch: 1900 Mitarbeiter und 70 Lastwagenanhänger waren laut Veranstalter für das Spektakel nötig. 130 Franken bezahlten die Fans für einen Stehplatz, die Ticketpreise reichten bis 270 Franken.

Der Klassiker zum mitsingen: Angels.

Seit bald drei Jahrzehnten bespielt Williams die grössten Bühnen Europas und Asiens. In den USA bleibt der Erfolg weitgehend aus. Dass es nicht die Amerikaner sind, die den Löwenanteil der bald 80 Millionen verkauften Tonträger bezahlt haben, nimmt der Brite mit jener Sorte Humor, die dort wenig Tradition hat: mit Ironie.

Die Helden der beiden Beispiele aus der Unterhaltungsindustrie an sich, James Bond und Robbie Williams, transportieren unterschiedliche Klischees. «Party like a Russian», feiere wie ein Russe, heisst einer der Hits des aktuellen Albums, dazu würde 007 kaum animieren. Man kann dennoch Gemeinsamkeiten ausmachen. Beide sind familientauglich. Und dadurch, dass sie irgendwie aus der Zeit zu kippen scheinen und gekonnt damit kokettieren, sind sie auf eigentümliche Weise zeitlos.

Handy statt Feuerzeug

Das zeigt sich bei Robbie Williams spätestens dann, wenn er bei seinen Swingballaden angelangt ist und dann, wenn ein älterer Herr im Smoking sich zu ihm aufs Sofa setzt, um mit ihm im Duett Neil Diamonds «Sweet Caroline» zu singen. Es ist sein Vater, der ihn in sehr jungen Jahren fürs Rampenlicht begeisterte.

45000 Menschen halten dann gegen 45000 Mobiltelefone in die Luft, um den Moment filmisch einzufangen oder mit dem Leuchten der Geräte jene Atmosphäre zu schaffen, die Robbie Williams noch vom Schwenken der Feuerzeuge kannte. Auch seine Fans, wie sich herausstellt: «Hände hoch, wer über vierzig ist», fordert er, dann weiter, wer über dreissig ist: es ist der Grossteil seines Publikums. Den unter Dreissigjährigen erzählt er von den Zeiten seiner Boy Band Take That, für die er 1989 entdeckt und fortan zeit des Bestehens mit Teddybären und Liebesschwüren überhäuft wurde.

Dass er am Ende aus dem Publikum nur ein Stück Toblerone bekommt, will nichts heissen. Nach 32 Shows in 17 Ländern endet die Europatour fulminant. Der Garant für gute Unterhaltung, mal mehr mal weniger, war am Samstag der beste Robbie Williams seit Jahren.

(Der Landbote)