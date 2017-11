Bahnverkehr am rechten Seeufer blockiert

Ab etwa 6 Uhr Morgens ging auf der Bahnstrecke zwischen Zürich-Tiefenbrunnen und Zollikon nichts mehr. Wegen eines Personenunfalls am Bahnhof Tiefenbrunnen war die Strecke blockiert. Die Stadtpolizei Zürich bestätigte auf Anfrage entsprechende Meldungen.

Betroffen waren alle Linien, welche auf dieser Strecke verkehren: S6, S16 und S7. Auswirkungen hatte der Unterbruch aber auch auf die S5 und die S15. Zwischen Zürich Tiefenbrunnen und Zollikon kamen Ersatzbusse zum Einsatz.

Das sorgte an verschiedenen Bahnhöfen am rechten Zürichseeufer, allerdings vor allem am Bahnhof Zollikon, für teils chaotische Szenen. Wie Pendler berichten, hatte es nicht genug Ersatzbusse, um die wartende Menge abzutransportieren. So machten sich viele Pendler zu Fuss auf den Weg Richtung Zürich.

Wie die SBB mitteilen konnte die Störung um um 9:30 Uhr behoben werden. Es gab aber noch bis zur Mittagszeit Verspätungen auf dem Bahnnetz. (mst/ckn)