Edelweiss erweitert Flotte um drei Airbus A320

Edelweiss wird im nächsten Jahr auf der Kurz- und Mittelstrecke acht neue Ferienziele anbieten. Hierfür sei ein Ausbau der Flotte notwendig, heisst es in einer Mitteilung der Fluggesellschaft. CEO Bernd Bauer: „Mit diesen drei zusätzlichen Flugzeugen können wir unsere Pläne mit eigenen Flugzeugen umsetzen und sogar noch weitere Frequenzen zu den wichtigsten Ferienzielen anbieten. Beispielsweise können dann nach Las Palmas, Teneriffa und Palma de Mallorca tägliche Verbindungen angeboten werden“. Zwei Flugzeuge werden bereits ab April 2018, eines ab Juni 2018 für Edelweiss im Einsatz stehen. Die Flugzeuge würden vom Mutterkonzern Lufthansa Group und vom Leasingunternehmen Macquarie geleast, heisst es in der Mitteilung weiter. Personalausbau dank neuen Flugzeugen Der Flottenzuwachs bedeutet für Edelweiss auch einen Personalaufbau: „Um die zusätzlichen drei Airbus A320 betreiben zu können, brauchen wir neue Kolleginnen und Kollegen in unserem Unternehmen und werden 81 neue Stellen in der Schweiz schaffen. Wir suchen 27 Piloten und 54 Cabin Crew Member um die zusätzlichen Flugzeuge zu betreiben“ so Bauer weiter. Im Verlauf des nächsten Jahres werden ausserdem zwei weitere A340 Langstreckenflugzeuge zu Edelweiss stossen, sodass die Flotte Ende 2018 total 15 Flugzeuge umfassen wird - neun Airbus A320, zwei Airbus A330 und vier Airbus A340. (mcp)