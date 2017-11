Trump will Jerome Powell für Fed-Spitzenposten

US-Präsident Donald Trump hat sich für Jerome Powell als künftigen Chef der US-Notenbank Federal Reserve entschieden. Der 64-jährige Powell ist derzeit Mitglied des Vorstands der Fed. Trump hat seine Entscheidung am Donnerstag im Weissen Haus offiziell bekanntgeben.

Die Amtszeit der amtierenden Fed-Chefin Janet Yellen, die als erste Frau die Zentralbank leitete, endet im Februar. Trump selbst hatte zuvor Andeutungen fallengelassen, dass er Powell, Yellen und den Stanford-Ökonomen John Taylor in die engere Auswahl für das Amt genommen habe.

Akzeptiert bei Demokraten und Republikanern

Powell sei für die Führungsaufgabe bestens geeignet, engagiert und klug, sagte Trump. Der Jurist gilt als Kompromisskandidat, den Republikaner und Demokraten gleichermassen akzeptieren können.

Die meisten Ökonomen erwarten, dass Powell die moderate und erfolgreiche Linie seiner Vorgängerin und derzeitigen Vorgesetzten Janet Yellen mit vorsichtigen Zinsschritten fortsetzen wird, falls er vom US-Senat bestätigt wird.

Im Stil einer Casting-Show

Die Entscheidung über den Fed-Chef hatte Trump in den vergangenen Wochen im Stil einer Casting-Show inszeniert. Er machte kein Geheimnis daraus, wen er für den Posten in Betracht zog und wen er zu einem Jobgespräch empfangen hatte.

Und in einer Dramaturgie, die an seine frühere TV-Serie «The Apprentice» erinnerte, schürte der Präsident immer wieder mit öffentlichen Äusserungen die Spannung. Alle würden von dem Kandidaten seiner Wahl «sehr beeindruckt» sein, kündigte er beispielsweise in der vergangenen Woche an.

Powell bringt zwar im Gegensatz zu Yellen und ihren Vorgängern keinen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften für den mächtigen Posten mit, verfügt aber über Berufserfahrung an den Finanzmärkten und im Regierungsapparat. Der studierte Jurist war als Investmentbanker und Abteilungsleiter im Finanzministerium tätig. Einige Jahre lang war er Partner der Anlagefirma Carlyle Group und machte in dieser Zeit ein zweistelliges Millionenvermögen.

«Nervtötend normal»

Als Advokat beim Thinktank Bipartisan Policy Center versuchte er später erfolgreich, die Spannungen zwischen republikanischer Parlamentsmehrheit und demokratischer Führung unter Barack Obama um die Schuldenobergrenze zu lösen – und trug damit seinen Teil dazu bei, dass es nicht zu einem Regierungsstillstand kam.

Weggefährten beschreiben Powell als einen ruhigen, ausgleichenden Mann mit guten Manieren. Niemals würde er aufbrausen. Powell sei kein Spalter, eher ein Brückenbauer. Die «Washington Post» bezeichnete ihn als «nervtötend normal». Powell wohnt in Chevy Chase, einer guten Gegend nahe Washington, spielt Golf und hatte eine seltsame Angewohnheit: Er wiederholt die Sätze seiner Gesprächspartner. Rückwärts.

Bruch mit Tradition

Trump hätte auch die Möglichkeit gehabt, der von seinem Vorgänger Barack Obama ernannten Yellen eine zweite Amtszeit zu gewähren. Die Fed-Chefin hatte er im Wahlkampf hart attackiert, seit seinem Amtsantritt fand Trump für sie aber viele lobende Worte. Yellen gehört allerdings der Demokratischen Partei an, Powell ist wie Trump Republikaner.

Mit der Ernennung Powells bricht Trump mit einer Tradition – bislang war es üblich, dass die US-Präsidenten die von ihrem jeweiligen Vorgänger ernannten Fed-Chefs im Amt belassen. Trump lobte Yellen bei der Präsentation ihres designierten Nachfolgers als «wunderbare Frau, die einen blendenden Job gemacht» habe. (kaf/dapd/sda)