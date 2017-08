Zwei Tote und vier Verletzte bei Schüssen in Bibliothek in den USA

Ein tatverdächtiger Mann wurde gefasst, wie der Direktor der Stadt Clovis, Tom Phelps, am Montagabend (Ortszeit) der Zeitung "The Eastern New Mexico News" mitteilte. Die Polizei hatte das Gebäude mehr als eine Stunde lang umstellt.

Eine Augenzeugin teilte der Zeitung mit, dass ein Mann die Bibliothek betreten und zunächst in die Luft geschossen habe. Sie habe zusammen mit ihrem Sohn schnell die Flucht ergriffen. Über das Motiv des Schützen wurde zunächst nichts bekannt.

Clovis liegt im Osten von New Mexico nahe der Grenze zu Texas. Die Stadt hat knapp 40'000 Einwohner.

(sda)