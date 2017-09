Wahlkampfstratege Trumps wird US-Botschafter in der Schweiz

McMullen tritt die Nachfolge von Suzan ("Suzi") LeVine an, die nach dem Wahlsieg von US-Präsident Donald Trump demissioniert hat. Wann er seinen Posten in Bern antritt, ist noch nicht bekannt. Erst einmal muss McMullen vor dem US-Senat zur Anhörung antreten, bevor er dem Bundesrat sein Beglaubigungsschreiben präsentiert. Der Botschafterposten der USA in der Schweiz ist seit Januar vakant.

Im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 hatte McMullen Donald Trumps Kampagne im Bundesstaat South Carolina geleitet und war Teil des Transition-Teams zur Vorbereitung der Amtsübernahme durch den neuen Präsidenten Trump. Der aus New York stammende McMullen führt von South Carolina aus ein Politik-Beratungs- und Kommunikationsunternehmen mit Ablegern in mehreren US-Bundesstaaten.

McMullen rühmt sich auf der Firmen-Website seiner McMullen Public Affairs, Alumnus der American-Swiss Foundation Young Leaders Conference zu sein und die Schweiz und Italien intensiv ("extensively") bereist zu haben.

(sda)