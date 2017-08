Mehrere Tote bei Anschlag mit Autobombe in Bagdad

Unter den Opfern waren laut Spitalangaben auch Sicherheitskräfte. Wer hinter der Tat steckt, war zunächst unklar. Die sunnitische Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verübt im Irak immer wieder Anschläge auf schiitische Bürger und Pilger und greift in Bagdad Märkte, Restaurants oder religiöse Zusammenkünfte an.

Militärisch ist der IS im Irak in der Defensive. Die irakische Armee und ihre Verbündeten hatten am Sonntag die Stadt Tal Afar aus den Händen des IS fast vollständig zurückerobert. Massgeblich daran beteiligt waren die von schiitischen Milizen dominierten Hasched al-Schaabi (Volksmobilisierungseinheiten).

Tal Afar liegt etwa 70 Kilometer westlich der zweitgrössten irakischen Stadt Mossul und galt als eine der letzten urbanen Bastionen des IS im Irak. Mossul hatten die Dschihadisten Anfang Juli verloren.

(sda)