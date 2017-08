Damit stieg die Zahl der Todesopfer bei den Anschlägen in Barcelona und dem Badeort Cambrils auf 16. Bei den Anschlägen waren auch mehr als 120 Menschen verletzt worden.

Nach dem Tod der Deutschen werden nach Angaben der zuständigen Behörden noch weitere 24 Verletzte in Spitälern behandelt. Fünf von ihnen seien noch in kritischem Zustand.

Am 17. August war ein 22-jähriger gebürtiger Marokkaner mit einem Lieferwagen in die Menschenmenge auf Barcelonas Flaniermeile Las Ramblas gerast. In Cambrils lenkten Angreifer ein Auto in eine Gruppe von Passanten.

Zu beiden Taten bekannte sich die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Ermittlungen zufolge planten die Attentäter ursprünglich wesentlich grössere Anschläge mit Bomben auf Wahrzeichen in Barcelona. Nach einer Explosion in ihrer mutmasslichen Bombenwerkstatt änderten sie jedoch ihren Plan.

(sda)