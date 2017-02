«Wenn Trump seine Mauer baut, dann skaten wir mit den Mexikanerinnen drüber»

Adrenalin und Schweiss liegen in der Luft. Eine Frau durchquert auf roten Rollschuhen das Stadion, die Bowl des Winterthurer Skills-Parks, setzt an zum Rückwärtssalto, landet und lacht, weil ihre Fans zum Applaus mit auf ihre Räder stampfen. Die Bewunderte löst ihren Helm, schüttelt langes, schwarzes Haar daraus hervor und sagt: «Hey, girls.» Es ist Michelle Steilen, Gründerin der Firma Moxi, die von Long Beach in Los Angeles aus dem Rollschuh, wie er vor der Mode der Inlineskates bekannt war, ein Comeback verpasste. Wie ihre Firma heisst auch ein Team, das sie sponsert und leitet: das Moxi Skate Team. 30 Frauen aus der ganzen Welt, die auf Rollschuhen durchs Leben gehen. Sie tanzen, gleiten den kalifornischen Stränden entlang oder gehen einkaufen.

Oder sie touren durch Europa und wählen für ihren Stopp in der Schweiz Winterthur aus: «Dies hier ist bei weitem die beste öffentliche Trainingsanlage, die ich je gesehen habe», sagt Steilen, die sich eigentlich Estro Jen nennt. Wie alle hier hat sie einen Nickname, einen Übernamen, der sei wichtiger als ihr wirklicher Name und schon gar als ihr Alter. Darüber zu reden, sei schlecht fürs Geschäft. Gut fürs Geschäft ist mit Sicherheit ihr Profil auf der Plattform Instagram, dem Medium, das die Rollschuhfahrer alle verbindet. Estro Jen hat ein Gefolge von mehr als 57 000 Menschen.

Take a tip from @ruby_reckless_1522 who knows how to lace up and enjoy the simple pleasures of life, as she throws it back to the simpler days of cruising down the beach path lost between her wheels and the waves ??????????????????? #itsthelittlethings #moxirollerskates #laceup #wheelout #justmemyselfandI #wheelmeditation Ein von moxirollerskates (@moxirollerskates) gepostetes Foto am 12. Feb 2017 um 9:01 Uhr

Der Intoleranz entfliehen

«München, Innsbruck, Winterthur, Mailand, Paris», zählt «Tsunami», die blauhaarige Nami aus Luzern, die Stopps der Truppe auf. Sie hat hier vor Ort alles organisiert. Übernachten können die Gäste bei ihrer Freundin «Zippy», Zarah, ebenfalls aus Luzern und im Herzen Punk, wie sie erzählt. «Die Offenheit der Szene ist Teil des Ganzen», nirgends erfahre man mehr Toleranz. Toleranz und Spass.

Der «Intoleranz entfliehen» wollten die Moxis, wie Estro Jen sagt. «Weg von der traurigen Realität», ihre Stimme bricht. Dann wischt sie sich eine Träne von der Wange und sagt: «Wenn Trump die Mauer baut, dann besprayen wir sie bunt und skaten mit den Mexikanerinnen drüber.»

«Es sind fantastische Sportlerinnen»



Ein glitzergrüner Helm flitzt durch die Bowl und hoch die Rampe, direkt in den Handstand. Hier will sich nun ein Mann ins Geschehen mischen. «Jeeaaah», hört man die Frauen rufen, «er ist Weltstar», wie Estro Jen aufgeregt sagt. Der Weltstar lebt in Schlatt und ist deshalb einer, weil er unter anderem die «X Games» gewonnen hat, eine Art Olympiade der Actionsportler. Toto Ghali sei einer der grossen Helden.

Dieser, inzwischen 45, skatet seit 39 Jahren und hat viel Bewunderung für die amerikanischen Gäste übrig: «Es sind fantastische Sportlerinnen», sagt er. Und, das sei das Wichtigste: «Sie sind sich selbst», es gehe um Individualität, die zum Ausdruck gebracht werde in der Szene, es gehe um Identität.

Dünne Beinchen, krasse Typen

Bewunderung ernten die Sportler auch von der Tribüne herab: «Ey geil, Alti», sagt ein Junge, «Krassä Style, Mann», sein Kumpel. Und da ist ein kleines Mädchen auf Rollschuhen, in denen wacklige, dünne Beinchen stecken. Sie erklärt ihrer Mutter, dass das sehr schwierig sei, was die Frauen da unten machen. Wie die meisten der wenigen Leute hier oben sind sie zufällig hergekommen, Werbung für die Besucherinnen gab es keine, wie Marcel Gubelmann vom Skills-Park sagt. Man habe sich nach den Wünschen der Gäste gerichtet. «Es gibt ja auch keine eigentliche Show», sagt Estro Jen, «wir wollen einfach zusammen skaten.» Zusammen zu skaten mit diesen Frauen, das ist Isabelles grösster Traum: «Izzy» aus Zürich ist 17 und kennt niemanden, der sich für Rollschuhe begeistert. Aber sie folgt den Profilen ihrer Vorbilder im Netz. «Heute», sagt sie, «möchte ich jemanden kennen lernen, der auch für diesen Lifestyle lebt.»

(Der Landbote)