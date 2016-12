Bravourös, besinnlich, burlesk

Nicht alle im Orchester können an der Rampe spielen, manche aber lassen aus dem Hintergrund umso mehr aufhorchen, wenn die Partitur sie auffordert, musikalisch hervorzutreten. Zu ihnen gehört Maria Sournatcheva, die Solo-Oboistin des Musikkollegiums Winterthur. Das Publikum kennt sie, denn immer wieder vertrauen Komponisten in ihren Orchesterwerken der Oboe die intimsten, überschwänglichsten oder traumhaftesten Momente an, und bei Maria Sournatcheva sind diese auch immer wieder besonders glücklich aufgehoben.

Musikerin der Extraklasse

Auch der CD-Produzent, der mit dem Musikkollegium häufig zusammenarbeitet, hat im Orchester die Musikerin der Extraklasse entdeckt. Heraus kam die CD «Russian Oboe Concerts». Biografisch begründet ist nicht nur das Programm mit Werken von Andrey Eshpai (1925–2015), Andrey Rubtsov (*1982) und Valery Kitka (*1941), sondern auch Sournatchevas musikalische Partnerschaft. Sie kennt das Göttinger Symphonie-Orchester und seinen Chefdirigenten Christoph-Mathias Mueller von ihrer Zeit in Hannover her. Aufgewachsen und in die Musik hineingewachsen ist Maria Sournatcheva in Moskau. Schon als 13-Jährige jedoch führte sie ihr hervorragendes Talent aus ihrer Heimatstadt weg. Nach einer Konzertreise durch Europa und die USA erhielt sie die Ein­ladung, ihre Ausbildung an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover fortzusetzen. Sie lernte Deutsch, machte das Abitur und war wohlaufgehoben in einer Gastfamilie. 2008, 20-jährig, erhielt sie die Stelle der Solo-Oboistin im Staatsorchester Niedersachsen. Solo-Oboistin des Musikkollegiums ist sie seit der Saison 2012/13.

Zuhause in zwei Welten Kein Wunder, dass sich Maria Sournatcheva heute in beiden Welten, in Russland und Deutschland, gleichermassen zu Hause fühlt. Sie sieht es auch als ihre Aufgabe, beide Kulturen zu verbinden, und so ist sie weltläufig in allen musikalischen Weltepochen unterwegs, aber auch verwurzelt in dem, was in der Musik als «russische Seele» bezeichnet wird.

Um das Klischee geht es dabei nicht, um «Beseeltheit» aber sehr wohl. Ein besonderer Glücksfall für die ambitionierte Musikerin ist Valery Kitka: Der Ukrainer gehört vor allem im Bereich der Chormusik zu den bekanntesten, im musikalischen Horizont betrachtet, «russischen» Komponisten der Gegenwart. Auch zur Oboe, deren Schalmeienklang ja einen direkten Bezug zu den volks- und orthodox-kirchen­musikalischen Wurzeln seines Schaffens besitzt, hat er eine besondere Affinität.

Folkloristische Moderne Kitkas Konzert für Oboe und Streicher Nr. 3 aus dem Jahr 2000 etwa enthält, was Sournatcheva in der Musik immer sucht und weitergeben will, Beseeltheit, Emotion und bildhaftes Erleben, wie sie im Gespräch darlegt: Ein «pastorales Idyll» ist der erste Satz, das «Lied einer glückseligen Nacht» der zweite, und von einem Maskenball handelt der brillante dritte. Noch direkter mit dem Titel «From Belgorod» verweist Kitkas erstes Oboenkonzert auf den folkloristischen Hintergrund von Hirtenmelodie und Tanz. Dabei kann die Solistin ihr breites Spektrum von den wie improvisiert schwebenden Kantilenen bis zur virtuosen Selbstbehauptung in einer Gewitterszenerie souverän ausspielen. Die russische Tradition, etwa Strawinskys «Sacre du printemps», ist bei Kitka präsent; der jüngere Andrey Rubtsov, selber ein renommierter Oboist, lässt in neoklassizistischer Haltung die spielerischen Möglichkeiten der Solistin erst recht zum Zug kommen: Ob riesige Intervallsprünge, akrobatische Läufe und burleske Wendungen mit schnarrenden Klängen: All das bringt Maria Sournatcheva bewundernswert Bravourös und gelöst über die Runden Bei Andrei Eshpais 1982 komponiertem Oboenkonzert bekommt es die Solistin mit einem sehr expressiven, mit Klavier und Cembalo angereicherten Orchester zu tun, und es gelingt ihr, im «surrealen», auch tragisch auf­gewühlten Orchestergeschehen intensiv und innig die Stimme des Individuums zu behaupten. Schön, wie sich hier Eloquenz und effektvolle Präzision des Göttinger Symphonie-Orchesters und die melodische Ausdruckskraft der Solistin die ­Waage halten bis zum berührend ausklingenden Schluss. Herbert Büttiker Russian Oboe Concerts: Maria Sournatcheva (Oboe), Göttinger Symphonie-Orchester, Leitung: Christoph-Mathias Mueller. (zsz.ch)