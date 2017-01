Nach Velo-Unfall: Zeugen gesucht

Am frühen Morgen des 31. Dezembers, um ca. 06:00 Uhr, meldete ein Taxifahrer der Stadtpolizei Zürich, dass er an der Herdernstrasse kurz nach der Verzweigung mit der Hohlstrasse im Zürcher Kreis 4 einen verletzten Fahrradfahrer gefunden habe.

Unfallhergang ist unklar

Der 27-jährige Velofahrer musste mit schweren Verletzungen durch die Sanität in ein Spital gebracht werden. Der Unfallhergang ist unklar. Deshalb sucht die Polizei Personen, die Angaben zum geschilderten Fall an der Herdernstrasse in der Nähe des Schlachthofs machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich unter Tel. 0 444 117 117 zu melden. (ani/Stapo ZH)