Zürcher knackt im Aargau Jackpot von 2,7 Millionen Franken

Der Mann, der etwas älter als fünfzig Jahre sei, habe sein Glück kaum fassen können, teilte die Grand Casino Baden AG am Freitag mit. Eigentlich habe er schon nach Hause gehen wollen, sich jedoch noch für ein letztes Spiel an der Slotmaschine entschieden. Gemäss Angaben des Casinos will der Mann sein Elternhaus sanieren und seine Familie zu einer Weltreise einladen. Anfang Jahr hatte ein 27-jähriger Aargauer den Jackpot von rund 3 Millionen Franken geknackt. (mst/sda)