Stadtpolizei verhaftet mehrere Diebe

Insgesamt kontrollierte die Stadtpolizei in den vergangenen vier Wochen über 320 Personen, wie sie am Donnerstag mitteilte. 52 von ihnen mussten für genauere Abklärungen in eine Polizeiwache gebracht werden und rund 75 Personen erhielten eine Wegweisung.

Wie bereits in den vergangenen Jahren hat die Stadtpolizei in der Vorweihnachtszeit ihre Tätigkeit in Bezug auf Taschen-, Trick- und Ladendiebe in der Innenstadt intensiviert.

Die vermehrten Kontrollen und die erhöhte Polizeipräsenz haben laut Mitteilung eine abschreckende und nachhaltige Wirkung gezeigt: Die Diebstahlanzeigen gingen seit Beginn der Aktion vom 21. November deutlich zurück. (past/SDA)