Stadt Zürich bewilligt Schallschutzfenster für 1200 Gebäude

Der Zürcher Stadtrat hat entschieden, rund 10'200 neue Fenster einzubauen. Dafür bewilligte er gebundene Ausgaben von 20 Millionen Franken.

Bei den ausgewählten rund 1200 Häusern wird der Alarmwert für Strassenlärm dauerhaft überschritten. Ihre Bewohnerinnen und Bewohner sind somit ständig zu hohen Belastungen ausgesetzt. Die Stadt ist durch die Lärmschutzverordnung des Bundes verpflichtet, bei diesen Häusern etwas zu unternehmen.

Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, ist sie für die Schallschutzfenster an kommunalen Strassen zuständig, wobei der Bund pro Fenster 400 Franken beisteuert. Schallschutzfenster an Kantonsstrassen bezahlt der Kanton. (dz/sda)