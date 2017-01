Raubüberfall auf Hotel im Kreis 1

urz nach 18.45 Uhr betraten am Dienstagabend zwei Unbekannte das Hotel Helmhaus an der Schifflände 30. An der Rezeption bedrohten sie eine Angestellte mit einer Stichwaffe und forderten sie auf, das Bargeld herauszugeben, wie die Stadtpolizei Zürich am Mittwoch mitteilt.

Mit mehreren hundert Franken Beute verliessen sie das Vier-Sterne-Hotel und flüchteten zu Fuss in Richtung Bellevue. Die Hotelangestellte blieb unverletzt. (past/SDA)