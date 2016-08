Parlament unterstützt Lehrplan-Moratorium

Die Einzelinitiative wurde von Katrin Meier eingereicht, einer Primarlehrerin und ehemaligen SP-Kantonsrätin. Sie ist grundsätzlich nicht gegen den Lehrplan 21, aber gegen den ihrer Meinung nach viel zu sportlichen Fahrplan. Der Lehrplan sei nicht zur Umsetzung bereit, sagte sie. Es brauche dringend mehr Zeit.

Unterstützung erhielt sie von bürgerlicher Seite, von der SVP und der EDU, die beide das vorliegende 500-Seiten-Werk kritisieren. Während die SVP das Volk mitreden lassen will und dazu eine Volksinitiative einreichte, kritisiert die EDU vor allem den Religionsunterricht. Das Christentum werde dort marginalisiert.

Die Einzelinitiative geht nun an den Regierungsrat, der sich dazu äussern muss. Der Kanton plant, den Lehrplan im Schuljahr 2018/19 auf der Kindergarten- und der Primarstufe bis zur 5. Klasse in Kraft zu setzen. Für die 6. Klasse und auf der Sekundarstufe I soll der neue Lehrplan im Schuljahr 2019/2020 zur Anwendung kommen. (mst/sda)