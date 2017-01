Feuerwerk gegen türkisches Konsulat geworfen

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch Feuerwerkskörper gegen das türkische Konsulat in Zürich geworfen. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Kurz nach Mitternacht zündeten Unbekannte mehrere Feuerwerkskörper und warfen diese über die Weinbergstrasse hinweg an die Fassade des Konsulats. Die Feuerwerkskörper verschmutzten den Putz und zerbrachen ein Fenster. Das Bundesamt für Polizei fedpol übernimmt die Ermittlungen. (far/sda)