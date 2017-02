Ex-Freundin des mutmasslichen Täters ist wieder frei

Corinne Bouvard, Sprecherin der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, bestätigte am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur sda eine Meldung von «20 Minuten». Eine zweite Person, die damals ebenfalls verhaftet wurde, sitzt nach wie vor in Untersuchungshaft.

Weshalb die Ex-Freundin nun entlassen worden ist, gibt die Staatsanwaltschaft nicht bekannt. Weitere Informationen werden laut Bouvard derzeit nicht erteilt.

Bei Hausdurchsuchungen verhaftet

Das Tötungsdelikt im Zürcher Seefeld geschah am 30. Juni 2016. Eine Passantin traf am frühen Nachmittag in der Nähe des Bahnhofs Tiefenbrunnen in Zürich auf einen verletzten Mann, der mehrere Stichwunden am Körper aufwies. Der 42-jährige Zürcher verstarb noch vor Ort.

Der Verdacht konzentrierte sich auf einen 23-Jährigen, der nach einem Hafturlaub nicht mehr in die zürcherische Strafanstalt Pöschwies zurückgekehrt war. Er wurde nach monatelanger Fahndung am 18. Januar durch die Kantonspolizei Bern im Kanton Bern verhaftet.

Zur Klärung der Hintergründe der langen Flucht führte die Polizei im Kanton Zürich und am mutmasslich letzten Aufenthaltsort im Kanton Jura Hausdurchsuchungen durch. In diesem Zusammenhang wurden die Ex-Freundin des Mannes und eine weitere Person verhaftet. (past/sda)