Bürgerliche wollen Gammelhäuser-Kauf per Rekurs stoppen

Es sei nicht Aufgabe der Stadt, Häuser zu kaufen, argumentierten die bürgerlichen Parteien. Zudem sei der Preis viel zu hoch und das Parlament sei beim Kauf übergangen worden.

Der Stadtrat begründete den in eigener Kompetenz entschiedenen Kauf damit, dass der Eigentümer es zur Bedingung gemacht habe, dass die Verträge noch vor den Sportferien beurkundet werden.

Die Zustände in den drei Häusern an der Neufrankenstrasse und an der Magnusstrasse an waren desolat, unter anderem wurden sie als Drogenumschlagplatz genutzt. Im Januar wurden sie deshalb geräumt. (past/sda)