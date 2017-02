Alternative ergreifen Referendum wegen Cabaret Voltaire

Dies hat die Alternative Liste an ihrer Vollversammlung entschieden. Sie fordert die Swiss Life auf, ihre Räumlichkeiten dem Cabaret Voltaire symbolisch zum Nulltarif zu überlassen.

So vorbehaltlos die AL Bestrebungen unterstütze, die Kulturaktivitäten an der Geburtsstätte der Dada-Bewegung auf lange Frist zu sichern, so entschieden wende sie sich gegen den zu diesem Zweck vorgeschlagenen Liegenschaften-Schacher, teilte die AL am Mittwoch mit.

Der Zürcher Stadtrat hat dem Gemeinderat im vergangenen Jahr die Übernahme der Liegenschaft Spiegelgasse 1, in dem das Cabaret Voltaire untergebracht ist, und eines Mehrfamilienwohnhauses im Quartier Enge von der Swiss Life beantragt.

Im Tausch soll die Anlagestiftung ein Wohn- und Geschäftsgebäude an der Rämistrasse 39 sowie das Areal mit dem Parkhaus Hallenstrasse im Quartier Riesbach bekommen. Auf dem Grundstück soll eine Neuüberbauung entstehen. (dz/sda)