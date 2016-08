22-Jähriger fällt in Bach und verletzt sich schwer

Ein 22-Jähriger ist am Mittwochabend im Zürcher Seefeld in einen Bach gestürzt und hat sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen. Sein Zustand ist nach wie vor kritisch, wie die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag mitteilte.

Der Mann war kurz vor Mitternacht zusammen mit weiteren Personen - vermutlich vom See herkommend - auf dem Heimweg. Aufgrund von ersten Aussagen verloren seine drei Begleiter den 22-Jährigen aus den Augen und fanden ihn kurz danach verletzt im Hornbach liegend.

Aufgrund der schweren Verletzungen haben Staatsanwaltschaft Zürich und Stadtpolizei Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeuginnen und Zeugen. (mcp/sda)