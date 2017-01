Yellow Cup: Schweiz startet mit Kantersieg gegen die Slowakei

Die Schweizer dominierten das Geschehen in der Eulachhalle von Beginn weg und schufen sich früh ein ordentliches Polster. Zur Pause führte der Gastgeber 14:6, ehe er den Vorsprung souverän verwaltete. Für Suter ist es nach zwei Niederlagen gegen die Topteams (27:32) und Deutschland (22:23) im dritten Spiel als Nationalcoach der erste Sieg.

Am Yellow Cup misst sich die Schweiz, die auf die Teamstützen Andy Schmid, Nicolas Raemy, Lenny Rubin und Pascal Vernier verzichten muss, am Samstag noch mit Rumänien (19.00 Uhr) und am Sonntag mit Brasilien (16.15 Uhr).

(sda)