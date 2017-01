Wawrinka zum Auftakt mit Fünfsatz-Sieg

Am Ende musste Wawrinka den letzten Rest an Entschlossenheit hervorholen, um nicht erstmals seit dem French Open 2014 (gegen Guillermo Garcia-Lopez) in der 1. Runde eines Grand-Slam-Turniers auszuscheiden. Im entscheidenden fünften Satz schaffte der Linkshänder Klizan das erste Break zum 4:3 und führte in seinem nächsten Aufschlagspiel 40:15. Der 31-jährige Waadtländer gewann aber das Game noch, ebenso wie die folgenden zwei. Nach 3:24 Stunden unterlief Klizan beim ersten Matchball ein Vorhand-Fehler.

So weit hätte es aber gar nicht kommen müssen: Der Verlust des ersten Satzes war aus Wawrinkas Sicht absolut unnötig. Nachdem er sieben Breakbälle vergeben hatte, nutzte der Slowake gleich seine erste Chance zum 5:4. Auch im zweiten Durchgang war es Klizan, der zuerst mit einem Break in Führung ging, ehe Wawrinka mit seiner insgesamt zehnten Möglichkeit zum 4:4 ausglich - und gleich zum 6:4 nachdoppelte.

Auch im dritten Satz zog Klizan 2:0 davon, konnte den Vorteil aber nicht konservieren. Mit einem weiteren Break zum 7:5 holte sich Wawrinka die 2:1-Satzführung. Der Widerstand des ebenso talentierten wie unkonstanten Klizan war damit aber nicht gebrochen. Wie aus heiterem nahm er dem Schweizer zum 4:3 den Aufschlag ab und servierte den Satz aus. Am Ende ging aber kurz vor dem Gipfel doch noch die Luft aus.

In der 2. Runde trifft der Australian-Open-Champion von 2014 am Mittwoch auf den US-Amerikaner Steve Johnson (ATP 30). Das bisher einzige Duell gewann Wawrinka am French Open 2015 klar in drei Sätzen.

