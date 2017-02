St. Gallen profitiert vom Barnetta-Effekt nur teilweise

Zehnmal rannten die St. Galler gegen Vaduz zuletzt erfolglos an. Im elften Anlauf schien es mit dem ersten Sieg gegen den kleinen Nachbarn seit einer gefühlten Ewigkeit zu klappen. Zu verdanken hatten die Ostschweizer dies vor allem einem: Tranquillo Barnetta. Der Rückkehrer befeuerte das Angriffsspiel des FCSG auf Anhieb, war praktisch an allen Offensivszenen beteiligt. Nach elf Minuten traf er ein erstes Mal den Pfosten, kurz darauf ein zweites Mal, und in der 40. Minute bereitete er das 1:0 durch Albian Ajeti vor. Der Torschütze verwerte den Abpraller nach einer Barnetta-Aktion problemlos.

Dass bei Barnettas Einstand das Happy End ausblieb, hatte mitunter mit einem Schnitzer von Karim Haggui zu tun. Der Tunesier leitete in der 82. Minute den Ausgleich durch Moreno Costanzo mit einem Fehler ein. Für den ehemaligen St. Galler Costanzo war es der dritte Treffer im dritten Saisonvergleich mit seinem Ex-Klub.

Vaduz - St. Gallen 1:1 (0:1)

5849 Zuschauer. - SR Amhof. - Tore: 40. Ajeti (Barnetta) 0:1. 82. Costanzo (Grippo) 1:1.

Vaduz: Siegrist; Hasler, Bühler, Grippo, Borgmann; Kukuruzovic, Muntwiler, Ciccone (62. Zarate); Costanzo; Burgmeier (46. Schürpf), Avdijaj (87. Mathys).

St. Gallen: Lopar; Hefti, Haggui, Schulz (86. Wiss); Toko, Gelmi (73. Salihovic); Aratore, Wittwer; Barnetta; Buess, Ajeti (75. Tafer).

Bemerkungen: Vaduz ohne Brunner (gesperrt), Felfel, Janjatovic, Pfründer, Strohmaier (alle verletzt), Cecchini und Stanko (beide nicht im Aufgebot). St. Gallen ohne Angha (verletzt), Mutsch, Gouaida und Babic (alle nicht im Aufgebot). 73. Einstand von Sejad Salihovic. 11. und 12. Pfostenschüsse von Barnetta. Verwarnungen: Muntwiler und Toko (beide Unsportlichkeit), 33. Schulz, 42. Aratore, 70. Avdijaj (alle Foul), 70. Haggui (Reklamieren). 89. Wiss (Foul).

