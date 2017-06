Sergio Garcia vergibt Sieg in Deutschland

Während der talentierte Romero aus Argentinien, mittlerweile 36 Jahre alt, mit dem Erfolg auf dem Platz von München-Eichenried eine neunjährige Durststrecke beendete, konnte Garcia aufzeigen, dass auch seine Form vor dem British Open in Juni ansteigt. Den möglichen Sieg vergab der Spanier in der Schlussrunde mit einem ärgerlichen Bogey am drittletzten Loch.

Von den Favoriten schied in München einzig der zweifache Majorturnier-Gewinner Martin Kaymer aus Deutschland vor den beiden Finalrunden aus.

(sda)