Sechs Matchpunkte für Neuseeland

Das Oracle Team USA muss nun sechsmal in Serie siegen, um die älteste Sporttrophäe der Welt erfolgreich zu verteidigen. Der überraschende Sieg der Amerikaner am Samstagabend erwies sich am Sonntag als Strohfeuer.

Die Kiwis flogen auf ihrem Katamaran in den Gewässern vor Bermuda am Sonntag zwei souveräne Siege ein, auch dank taktischem Geschick. Neuseelands Skipper Peter Burling gewann zweimal das Duell in der Startphase und liess sich in der Folge nicht mehr von der Spitze verdrängen.

Vor vier Jahren in San Francisco hatte sich die Ausgangslage zumindest gemessen an den Punkten ähnlich präsentiert. Damals führte Neuseeland mit 8:1, konnte aber den neunten Punkt nicht mehr holen. Ein solches Szenario scheint 2017 kaum wahrscheinlich. Die Kiwis erhalten bereits am Montag die Gelegenheit, den America's Cup nach 1995 und 2000 ein drittes Mal zu gewinnen.

Mit dem ersten seiner nunmehr sieben Siege hatte das Emirates Team New Zealand zum Auftakt einen Minuspunkt aus der Round Robin der Herausforderer egalisieren müssen.

