Sebastian Vettel zum Auftakt der Schnellste

Vettel, der das Rennen in Sakhir 2012 und 2013 gewonnen hatt, war auf seiner besten Runde vier Zehntel schneller als Ricciardo. Dessen Teamgefährte, der Niederländer Max Verstappen, lag als Dritter schon fast neun Zehntel hinter Vettel zurück.

Lewis Hamilton und Valtteri Bottas in den Mercedes beteiligten sich nicht an der Zeitenjagd. Der Engländer und der Finne spulten vor allem im letzten Teil des Trainings viele Runden am Stück ab. Dieses Vorgehen lässt sich primär damit erklären, dass die erste Trainingseinheit nachmittags ab 14 Uhr Ortszeit stattfand, das Qualifying am Samstag und das Rennen am Sonntag aber erst um 17 Uhr beginnen.

Für Vettels Teamkollegen Kimi Räikkönen endete das erste Training schon nach knapp 40 Minuten. Bottas' Landsmann blieb wegen des überhitzten Turbo-Aggregats stehen - kein Wunder bei den hohen Temperaturen. Das Thermometer zeigte während der anderthalb Stunden dauernden Session 37 Grad Celsius an.

Die Fahrer des Teams Sauber landeten im hinteren Ranglistenviertel. Der Schwede Marcus Ericsson hatte im Vergleich zu Pascal Wehrlein die Nase um sieben Hundertstel vorne. Der Deutsche wird am Sonntag seinen ersten Grand Prix als Fahrer der Zürcher Equipe bestreiten.

Auf den Start in den ersten zwei Rennen der Saison in Melbourne und Schanghai hatte Wehrlein wegen den im Januar bei der Show-Veranstaltung "Race of Champions" in Miami erlittenen Verletzungen verzichten müssen. Beim Unfall brach sich Wehrlein unter anderem drei Brustwirbel.

Sakhir. Grand Prix von Bahrain. Erstes freies Training: 1. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 1:32,697. 2. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 0,400 zurück. 3. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 0,869. 4. Sergio Perez (MEX), Force India-Mercedes, 1,398. 5. Felipe Massa (BRA), Williams-Mercedes, 1,549. 6. Lance Stroll (CAN), Williams-Mercedes, 1,625. 7. Esteban Ocon (FRA), Force India-Mercede, 1,635. 8. Fernando Alonso (ESP), McLaren-Honda, 1,675. 9. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 1,867. 10. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1,939. Ferner: 14. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 2,305. 17. Marcus Ericsson (SWE), Sauber-Ferrari, 3,191. 18. Pascal Wehrlein (GER), Sauber-Ferrari, 3,262. - 20 Fahrer im Training.

