Schweizer bezwingen Russland erneut

In Biel setzte sich das Team von Trainer Patrick Fischer mit 2:0 durch. Die Treffer erzielten nach gut neun Minuten Pius Suter und 19 Sekunden vor dem Ende mit einem Schuss ins leere Tor Denis Hollenstein.

Kommende Woche geht es für die Schweiz mit zwei Partien gegen Dänemark weiter, ehe am Dienstag, 2. Mai, in Genf die WM-Hauptprobe gegen Kanada ansteht. Das WM-Startspiel in Paris bestreiten die Schweizer am 6. Mai gegen Aufsteiger Slowenien.

Telegramm:

Schweiz - Russland 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). - Biel. - 5013 Zuschauer. - SR Vinnerborg/Wehrli, Kovacs/Kaderli (SUI). - Tore: 10. Suter (Malgin, Ambühl) 1:0. 60. (59:41) Hollenstein (Haas) 2:0 (ins leere Tor). - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 3mal 2 Minuten gegen Russland.

Schweiz: Hiller; Sutter, Marti; Heldner, Genazzi; Loeffel, Furrer; Paschoud; Chris Baltisberger, Almond, Schäppi; Brunner, Romy, Herzog; Praplan, Haas, Hollenstein; Ambühl, Malgin, Suter; Riat.

Russland: Sorokin; Mironow, Naumenkow; Oschiganow, Arsamaszew; Gawrikow, Kisselewitsch; Tschudinow, Proworow; Telegin, Andronow, Burdassow; Golischew, Swetlakow, Nitschuschkin; Sannikow, Schalunow, Schumakow; Ljubimow, Namestnikow, Mamin.

Bemerkungen: Schweiz ohne Flüeler, Geering (beide überzählig) und Schlegel (Ersatztorhüter). - Pfostenschüsse Schalunow (5.) und Schäppi (45.). - Russland ab 59:25 ohne Torhüter. Timeout Russland (59:41). - Schüsse: Schweiz 35 (7-9-19); Russland 23 (8-8-7). - Powerplay-Ausbeute: Schweiz 0/2; Russland 0/3.

(sda)