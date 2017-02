Schlierenzauer muss um WM-Teilnahme bangen

Der 27-jährige Österreicher zog sich einen oberflächlichen Einriss des inneren Seitenbandes am rechten Bein zu. Das ergab eine weitere Untersuchung am Montag in Innsbruck.

Wie lange Schlierenzauer pausieren muss und ob ein Start bei den am 22. Februar beginnenden Weltmeisterschaften in Lahti möglich sein wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen. Der Rekord-Weltcupsieger war vor dreieinhalb Wochen nach mehr als einem Jahr Pause in den Weltcup zurückgekehrt und schaffte zweimal den Sprung in die Top 8.

(sda)