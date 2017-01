Saisonende für Nadia Fanchini und Edit Miklos

Nadia Fanchini zog sich eine Fraktur im Oberarm sowie Brüche der drei Querfortsätze im Lendenwirbelbereich zu. Das ist glücklicherweise nicht so gefährlich, wie wenn der Wirbelkörper gebrochen wäre. Die Italienerin, die in diesem Winter ihre besten Resultate in Val d'Isère realisierte (Vierte in der Abfahrt und im Super-G), wurde nach Brescia überstellt.

Die vom Schweizer Trainer Stefan Abplanalp betreute Edit Miklos erlitt schwere Verletzungen im rechten Knie, unter anderem eine Patella-Luxation. Im linken Knie tat sie sich ebenfalls weh, dort aber sind die Blessuren weniger schlimm. Die Ungarin war im Dezember Dritte in der zweiten Abfahrt von Lake Louise.

(sda)