Zuletzt gab es immer wieder Medienberichte über Wechselabsichten des Weltfussballers. Ronaldo sei zwar aufgrund des Vorwurfs der Steuerhinterziehung in Spanien in Höhe von 14,7 Millionen Euro "mit Sicherheit verärgert". Das Ganze werde in den Medien aber aufgebauscht, meinte Perez in einem Interview des Radiosenders "esRadio".

Ronaldo soll nach Medienberichten aus seiner Heimat erwägen, Real und Spanien wegen der Vorwürfe zu verlassen. Perez dazu: "Ich habe noch nicht mit Cristiano gesprochen." Nach dem Confederations Cup wolle man sich zusammensetzen und alles regeln. Ronaldo sei "eine ehrliche Person, die all ihren Verpflichtungen nachkommt", betonte Perez.

(sda)