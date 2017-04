Atletico Madrid reicht ein 1:1 bei Leicester

Atletico Madrid hatte das Hinspiel 1:0 gewonnen und schoss auf der britischen Insel schon nach 26 Minuten das erhoffte Auswärtstor nach einem herrlichen Kopfball von Saul Niguez. Jamie Vardy brachte zwar mit seinem 1:1-Ausgleich aus kurzer Distanz (61.) die Hoffnung zurück. Doch die zum Weiterkommen nötigen Tore gelangen nicht mehr.

Der zweite Viertelfinal zwischen Real Madrid und Bayern München ging in die Verlängerung. Robert Lewandowski verwandelte einen von Casemiro verschuldeten Penalty an Robben zur 1:0-Führung (53.), Ronaldo gelang mit einem Kopfball der Ausgleich (76.). Doch postwendend gingen die Bayern dank eines Eigentores von Sergio Ramos wieder in Führung und sorgten damit nach der 1:2-Heimniederlage für eine Verlängerung.

Am Mittwoch werden die zwei übrigen Halbfinalisten ermittelt. Borussia Dortmund braucht nach dem Hinspiel-Drama mit den Explosionen neben dem Team-Bus und der 2:3-Niederlage einen Tag später gegen die AS Monaco mindestens einen Sieg mit zwei Auswärtstoren. Und der FC Barcelona versucht nach dem Achtelfinal-Wunder (6:1-Triumph nach 0:4-Niederlage bei Paris Saint-Germain) erneut eine fast aussichtslose Ausgangslage nach der 0:3-Niederlage bei Juventus Turin noch zu drehen.

(sda)