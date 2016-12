Rang 3 für Alex Fiva in Innichen

Der 30-jährige Bündner profitierte im Final davon, dass der vor ihm fahrende französische Weltcup-Leader Jean-Frédéric Chapuis im untersten Streckenteil einen groben Fahrfehler beging. Dadurch konnte Fiva vorbeiziehen. Für den Gewinner des zweiten Rennens von Val Thorens war es die 15. Top-3-Klassierung seiner Karriere. Der Tagessieg ging an den slowenischen Weltmeister Filip Flisar.

Im Frauenrennen verpasste Fanny Smith den Podestplatz. Die 24-jährige Waadtländerin wurde im Final nach einem schwachen Start hinter der Deutschen Heidi Zacher sowie den beiden Kanadierinnen Marielle Thompson und Georgia Simmerling undankbare Vierte.

In Innichen wird am Donnerstag zum Abschluss der "Cross Alps Tour" (zu vergleichen mit der Tour de Ski im Langlauf) mit Wettkämpfen in Frankreich, Italien, Österreich und der Schweiz ein zweites Rennen ausgetragen.

