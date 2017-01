Pittsburgh siegt in Kansas City dank sechs Field Goals

Mann des Spiels beim 18:16-Sieg der Pittsburgh Steelers bei den Kansas City Chiefs war Kicker Chris Boswell, der mit sechs Field Goals alle Punkte für die Gäste erzielte und für einen neuen NFL-Playoff-Rekord sorgte. In einer packenden Schlussphase drängten die Gastgeber auf den Ausgleich, doch das Team um Quarterback Ben Roethlisberger brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Die Packers siegten bei den Cowboys dank eines Field Goals von Kicker Mason Crosby aus 51 Yards Sekunden vor Schluss. Dank des erneut starken Quarterbacks Aaron Rodgers hatten die Gäste nach drei Vierteln mit 28:13 geführt, nach drei Touchdown-Pässen von Dallas-Quarterback Dak Prescott kehrte im Schlussviertel die Spannung zurück in die Partie.

Pittsburgh trifft in den Conference-Finals auf die New England Patriots, die sich am Samstag 34:16 gegen die Houston Texans durchgesetzt hatten. Die Green Bay Packers treffen auf die Atlanta Falcons, die mit einem 36:20 gegen die Seattle Seahawks ungefährdet in die Runde der letzten vier eingezogen sind. Die 51. Super Bowl findet am 5. Februar in Houston statt.

