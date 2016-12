Perfekter Jahresabschluss für Chelsea

Das Team von Antonio Conte baute damit an Silvester seinen Klubrekord weiter aus und egalisierte die Premier-League-Bestmarke von Arsenal zum Abschluss der Saison 2001/02.

Chelsea entschied die Partie für einmal nicht aufgrund seiner kaum zu überwindbaren Abwehr - die "Blues" hatten in den letzten zehn Spielen nur zwei Gegentreffer kassiert -, sondern durch seine Offensive. Zum Matchwinner avancierte der Brasilianer Willian, der auf den zweimaligen Ausgleich der Gäste den Gastgeber jeweils wieder in Führung schoss. Den Schlusspunkt setzte der von einer Sperre zurückgekehrte Diego Costa mit seinem 14. Saisontreffer.

Stoke City blieb im fünften Spiel in Folge ohne Sieg. Xherdan Shaqiri stand wieder in der Startaufstellung, nachdem er zuvor zweimal nicht zum Einsatz gekommen war. Der Schweizer Internationale wurde nach einer Stunde ausgewechselt.

Auch Manchester United setzte am letzten Tag des Jahres die Erfolgsserie der letzten Wochen fort und blieb beim 2:1 gegen Middlesbrough im zehnten Meisterschaftsspiel in Folge ungeschlagen. Das Team von Jose Mourinho drehte erst in der Schlussphase mit einer Doublette innerhalb von gut einer Minute durch Anthony Martial und Paul Pogba die Partie. Für Mourinho war es der 150. Sieg als Trainer in der Premier League.

Meister Leicester City verschaffte sich mit einem 1:0 gegen West Ham United etwas Luft im Abstiegskampf. Das Team von Claudio Ranieri siegte dank eines Kopfballtreffers des Algeriers Islam Slimani in der 20. Minute.

Chelsea - Stoke City 4:2 (1:0). - 41'601 Zuschauer. - Tore: 34. Cahill 1:0. 46. Martins Indi 1:1. 57. 57. Willian 2:1. 64. Crouch 2:2. 65. Willian 3:2. 85. Diego Costa 4:2. - Bemerkung: Stoke City bis 61. mit Shaqiri.

Leicester City - West Ham United 1:0 (1:0). - 32'060 Zuschauer. - Tor: 20. Slimani 1:0. - Bemerkung: West Ham ab 78. mit Edimilson Fernandes.

Manchester United - Middlesbrough 2:1 (0:0). - 75'314 Zuschauer. - Tore: 67. Leadbitter 0:1. 85. Martial 1:1. 86. Pogba 2:1.

Weitere Resultate der 19. Runde: Burnley - Sunderland 4:1. Southampton - West Bromwich Albion 1:2. Swansea City - Bournemouth 0:3. - Rangliste: 1. Chelsea 19/49 (42:13). 2. Liverpool 18/40 (45:21). 3. Manchester City 18/39 (39:20). 4. Arsenal 18/37 (39:19). 5. Tottenham Hotspur 18/36 (33:13). 6. Manchester United 19/36 (29:19). 7. Everton 19/27 (25:23). 8. West Bromwich Albion 19/26 (25:23). 9. Southampton 19/24 (19:22). 10. Bournemouth 19/24 (26:31). 11. Burnley 19/23 (21:29). 12. Watford 18/22 (22:30). 13. West Ham United 19/22 (23:33). 14. Stoke City 19/21 (22:32). 15. Leicester City 19/20 (24:31). 16. Middlesbrough 19/18 (17:22). 17. Crystal Palace 18/16 (29:33). 18. Sunderland 19/14 (17:35). 19. Hull City 19/13 (16:41). 20. Swansea City 19/12 (21:44).

