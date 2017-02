Patrizia Kummer in Bansko erneut auf dem Podest

Bei garstigen Verhältnissen mit Regen, klebrigem Neuschnee und tiefen Furchen fuhren die Olympiasiegerin von 2014 und Sawarsina im entscheidenden Lauf bis zum viertletzten Tor gleichauf. Danach gelang es Sawarsina, der Olympia-Dritten von Sotschi, sich etwas abzusetzen. Am Ende betrug Kummers Rückstand 47 Hundertstel.

Die Walliserin scheint damit rechtzeitig auf die in einem Monat beginnende WM in der Sierra Nevada in Form zu kommen. In den vier Rennen vor dem Abstecher nach Bulgarien hatte die dreifache Alpin-Weltcupsiegerin einen 10. Rang als Bestresultat der Saison in ihrer Bilanz stehen.

Im Männerrennen blieben Schweizer Exploits aus. Bester seines Teams war Kaspar Flütsch als Siebter. Nevin Galmarini, der Zweite vom Freitag, verpasste für einmal die Qualifikation für die K.o.-Phase. Der Sieg ging an den 34-jährigen Franzosen Sylvain Dufour, der im Final den einheimischen Weltcup-Leader Radoslav Jankov klar bezwang.

(sda)